"Grease", "Prova a prendermi" e "Shrek". Via libera alla stagione dei grandi musical

Il musical a Milano non riposa mai: in arrivo fiabe, tanta nostalgia e una storia (vera) consacrata al cinema da un certo Steven Spielberg. La parte del leone la fanno due titoli importanti: il primo è «Grease» nell'allestimento storico della Compagnia della Rancia, uno spettacolo che, con la regia di Saverio Marconi e l'attuale regia associata di Mauro Simone dal suo ritorno in tour nel gennaio 2024 ha già raccolto centomila spettatori. La storia anni '50 che al cinema vedeva protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John (qui Danny e Sandy sono Tommaso Pieropan e Eleonora Buccarini) trova il suo spazio prediletto al Repower di Assago fino al 9 marzo.

Il secondo titolo che giunge in prima assoluta in Italia partendo da Milano è «Prova a Prendermi», al Teatro Nazionale dal 27 febbraio al 16 marzo. Prodotto da Alessandro Longobardi e diretto da Piero Di Blasio, il musical racconta la storia, interpretata sullo schermo da Leonardo Di Caprio, di Frank Jr. Abbagnale (in scena l'attore e youtuber Tommaso Cassissa, 2 milioni di follower su TikTok) che fugge da una famiglia perfetta fino al momento della separazione dei genitori e diventa un truffatore seriale negli Usa. «Una storia di padri e figli, reali e putativi spiega il regista Di Blasio nella quale vivono colpi di scena tra realtà e menzogna». E se i costumi di «Grease» fanno trionfare gli anni '50, in «Prova a Prendermi» sono gli anni '60 (con i costumi firmati da Francesca Grossi) a esplodere in mille colori. Il musical è la versione tradotta in italiano (con band dal vivo diretta da Angelo Racz) del successo di Broadway con libretto di Terrence McNally e musiche di Marc Shaiman evocanti lo stile swing e crooner di Frank Sinatra. L'esordio di Tommaso Cassissa è assoluto nel musical. «Questo è un genere teatrale nel quale non puoi bluffare spiega il giovane attore è tutto esaltante, adrenalinico, rischioso. Mi sono sempre buttato nelle cose e spero di sopravvivere a questa. Diciamo che ho imitato il protagonista Frank, sono un impostore convertito al musical. Ma ho visto sette volte il film e mi sono cercato un bravo vocal coach».

Tra gli altri musical in città in questi giorni spicca al Lirico «Shrek il Musical» (7-9 marzo), adattamento italiano del regista Graziano Galatone dall'opera originale americana di Jeanine Tesori e David Lindsay-Abaire, con gli spettacolari costumi basati sul design di Tim Hatley: al centro della fiaba l'orco buono Shrek (Michele Savoia), icona verde dell'omonimo cartoon «DreamWorks». La nostalgia vince a mani basse al Teatro Repower dal 21 al 23 marzo con «80 voglia di 80», spettacolo originale della Compagnia dell'Alba, nato da un'idea di Paolo Ruffini, scritto da Gianfranco Vergoni, con la regia di Fabrizio Angelini e l'acrobata e ballerino Manuel Arcuri protagonista con altri 10 performer. Gli '80 vincono con i vestiti sgargianti e i primi videogames, e i miti pop come di Duran Duran, Wham!, Europe, Whitney Houston, ma anche Ricchi e Poveri e Heather Parisi.

Anche «Kiss Me Licia» (21-22 marzo) all'EcoTeatro, show scritto e diretto da Thomas Centaro celebra gli anni '80 e i 40 anni della prima messa in onda in Italia dell'anime Aishite Knight di Kaoru Tada, mito di milioni di telespettatori e due intere generazioni.