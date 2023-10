"Abbiamo finito le armi". L'annuncio del Regno Unito che gela Kiev

Il fronte pro-Ucraina ha subito un altro colpo. Il Regno Unito, uno dei maggiori sostenitori di Kiev, ha esaurito l’equipaggiamento militare da donare al Paese invaso dalla Russia. L’informazione, condivisa da un alto ufficiale britannico e riportata dal Telegraph, è arrivata dopo le rivelazioni dell’ex segretario alla Difesa Ben Wallace, che ha dichiarato di aver chiesto al primo ministro Rishi Sunak di stanziare altri 2.8 miliardi di sterline per il sostegno all’Ucraina prima di dimettersi.

Fino ad ora, il Regno Unito ha inviato a Kiev 14 carri armati Challenger 2, sistemi missilistici a lancio multiplo M270, un drone da trasporto pesante, missili da crociera Storm Shadow, migliaia di mezzi corazzati e armi anticarro. “ Abbiamo dato tutto quello che potevamo permetterci di concedere ”, ha affermato la fonte del giornale britannico. “ Continueremo a rifornirci di attrezzature per l'Ucraina, ma ora ha bisogno di equipaggiamento come mezzi di difesa aerea e munizioni per l'artiglieria e noi li abbiamo finito ”.

In particolare, l’alto ufficiale ha ammesso che Londra non cederà altri carri armati: “ Ne abbiamo bisogno per aggiornarli e farli diventare Challenger 3. Ogni carro armato che diamo via è un carro armato in meno che abbiamo ”. Nonostante la situazione critica per gli arsenali britannici, il segretario alla Difesa Grant Shapps ha dichiarato che Vladimir Putin sarebbe uno “ sciocco ” a pensare che il supporto all’Ucraina stia venendo meno e anche il primo ministro Sunak ha voluto rassicurare sull’impegno del Regno Unito: “Vedrete che continueremo a fornire un aiuto sostanziale ”.

La situazione per Kiev, però, sembra peggiorare di giorno in giorno. La Polonia non ha ritirato il divieto alla vendita di prodotti ucraini nel suo territorio e ha annunciato che non intende mandare altre armi. Il filorusso Robert Fico ha vinto le elezioni presidenziali in Slovacchia e già in campagna elettorale aveva detto che “ non avrebbe inviato un altro proiettile in Ucraina ”. Gli Stati Uniti hanno bloccato per un mese le spedizioni di aiuti militari con l’approvazione di una legge di bilancio provvisoria che ha evitato per un soffio lo shut down del governo federale.