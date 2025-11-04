Nuovo affondo russo contro l'Italia: "Vi ricorderemo che finanziare Kiev è un crimine". Aereo spia Usa sul Mar Nero

Nella notte tra il 3 e il 4 novembre si è consumato un nuovo intenso capitolo della guerra dei droni tra Russia e Ucraina.Mosca denuncia l’abbattimento di 85 velivoli ucraini su otto regioni, mentre Kiev avrebbe colpito due impianti petroliferi nella regione russa di Nizhny Novgorod, provocando incendi alla raffineria Lukoil e a uno stabilimento Sibur. Contemporaneamente, la Russia ha lanciato un attacco “massiccio” contro Odessa, prendendo di mira infrastrutture portuali ed energetiche.
Mosca: "Ricorderemo a Roma che finanziare Kiev è un crimine"
La convocazione dell'ambasciatore russo alla Farnesina consentirà a Mosca di "ricordare alla leadership italiana" che "sponsorizzare il regime terroristico di Kiev è un crimine e un peccato". Lo ha affermato alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. La convocazione è arrivata ieri proprio in seguito alle parole della stessa Zakharova sul crollo della Torre dei Conti a Roma.
Media, colpiti 2 impianti petroliferi in regione russa Nizhny Novgorod
Le forze armate di Kiev avrebbero colpito tramite l'utilizzo di droni due impianti petroliferi delle compagnie Lukoil e Sibur a Kstovo nella regione russa di Nizhny Novgorod. Lo riporta Ukrainksa Pravda citando il canale telegram Astra che mostra alcuni video degli incendi scoppiati. I due impianti si trovano a breve distanza l'uno dall'altro. La raffineria Lukoil di Nizhny Novgorod - viene spiegato - è importante per l'approvvigionamento della regione di Mosca, che rappresenta circa il 30% del consumo di benzina del Paese.
Massiccio attacco droni russi su Odessa
Nella notte la Russia ha attacco "massicciamente" le infrastrutture energetiche e portuali della regione di Odessa con droni. Lo ha scritto su Telegram il governatore locale Oleh Kiper. "A seguito degli attacchi, sono scoppiati incendi e impianti industriali sono stati danneggiati", ha dichiarato spiegando che "fortunatamente, non ci sono stati morti o feriti e non si sono verificate interruzioni di corrente".
Crosetto, da Mosca disinformazione, Zakharova è irrilevante
"Non leggo mai cosa dice questa signora". Così in un colloquio con Repubblica, il ministro della Difesa Guido Crosetto affronta le dichiarazioni della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in merito al crollo della torre ai Fori Imperiali a Roma. Crosetto definisce le dichiarazioni di Zakharova "una microscopica parte, né rilevante né sofisticata come lo sono altre, della capacità di disinformazione russa"."A parti invertite - prosegue Crosetto - cioè se fosse crollato un pezzo di storia russa, importante per i russi, con la vita di una persona in pericolo, mi sarei sinceramente preoccupato e rattristato. Non mi sarebbe passato in mente di polemizzare". La Russia "finora non ha mai dimostrato neanche la volontà di affrontare la pace, neanche quando le è stato offerto un tappeto rosso e si è parlato di cessione dei territori". "Se loro mettessero fine alla guerra, non ci sarebbe più necessità di aiutare una nazione invasa a vivere", sottolinea.
Aereo ad ricognizione statunitense sorvola il Mar Nero
Un aereo da ricognizione Boeing RC-135U Combat Sent dell'aeronautica militare statunitense si trovava nello spazio aereo sopra il Mar Nero. Lo riporta la Tass, citando i dati del servizio di monitoraggio dei voli Flightradar24. L'aereo è decollato dalla Raf Mildenhall, sorvolò i Paesi Bassi, la Germania, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l'Ungheria e la Romania, poi sorvolò il Mar Nero oltre la Crimea e tornò indietro.Alle 05.15 ora di Mosca, l'aereo si trovava approssimativamente sopra la base aerea di Mildenhall
Mosca: "Abbattuti 85 droni Kiev nella notte"
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 85 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Lo riporta la Tass, citando il Ministero della Difesa russo. "Nella notte tra le 23 (ora di Mosca) del 3 novembre 2025 e le 7 del 4 novembre, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 85 droni ucraini ad ala fissa: 40 nella regione di Voronezh, 20 nella regione di Nizhny Novgorod, 10 nella regione di Belgorod, 6 nella regione di Kursk, 4 nella regione di Lipetsk, 2 nella regione di Volgograd, 2 nella Repubblica del Bashkortostan e 1 nella regione di Saratov", ha affermato il Ministero della Difesa.