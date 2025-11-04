Nuovo affondo russo contro l'Italia: "Vi ricorderemo che finanziare Kiev è un crimine". Aereo spia Usa sul Mar Nero

Nella notte la Russia ha attacco "massicciamente" le infrastrutture energetiche e portuali della regione di Odessa con droni. Lo ha scritto su Telegram il governatore locale Oleh Kiper. "A seguito degli attacchi, sono scoppiati incendi e impianti industriali sono stati danneggiati", ha dichiarato spiegando che "fortunatamente, non ci sono stati morti o feriti e non si sono verificate interruzioni di corrente".