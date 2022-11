Blackout a Leopoli: gli attacchi russi lasciano l'Ucraina al buio

L'ombra dei blackout si estende su tutta l'Ucraina, di pari passo con i continui attacchi missilistici effettuati dalla Russia contro le infrastrutture strategiche rivali. Nelle ultime ore, la situazione è particolarmente critica a Leopoli, nell'ovest del Paese. La città è rimasta senza corrente elettrica e, nelle prossime ore, c'è il serio rischio che i cittadini non possano erogare acqua né riscaldarsi. Un problema non da poco, dato l'arrivo del pungente freddo invernale. Che Mosca vorrà sfruttare, su larga scala, per arginare ogni possibile operazione militare di Kiev.

Leopoli al buio e al freddo

Abbiamo parlato di Leopoli. Tutta la città è letteralmente al buio. " L'intera città di Leopoli è rimasta senza elettricità dopo gli attacchi russi ai siti energetici ucraini. La città è senza luce. Potrebbero esserci interruzioni nell'erogazione dell'acqua ", ha spiegato il sindaco Andriy Sadovy.

Nel frattempo, da qualche giorno, ha iniziato a nevicare. Padre Andrjy, coordinatore del campo profughi di Sykhiv, un quartiere di Leopoli, la città che dall'inizio della guerra ha accolto il maggior numero di profughi in fuga dalle bombe, ha condiviso con l'AGI le sue preoccupazioni.

Anche perché la temperatura è sotto zero e i container che ospitano famiglie, bambini anziani e disabili sono ricoperti di neve, mentre l'intero campo e circondato da una fitta nebbia. " Questo campo non è adatto all'inverno. I bagni sono lontani dalle unità abitative e per arrivarci bisogna attraversare al gelo tutto il campo. Questo ovviamente aumenta il rischio per la salute di persone già molto provate ", ha evidenziato Andrij.

Il piano di Kiev

L'Ucraina aveva immaginato che la Russia potesse e volesse colpire le infrastrutture critiche del Paese. È per questo che, come ha spiegato Volodymyr Zelensky, Kiev ha predisposto più di 4.000 "Punti di invincibilità", il cui lavoro sarà attivato in caso di prolungata interruzione di corrente in caso di nuovi massicci attacchi russi alle infrastrutture.

" Se si verificano di nuovo massicci raid russi e se si valuta che le forniture di elettricità non possono essere ripristinate entro poche ore verrà attivato il lavoro dei Punti di invincibilità ", ha dichiarato Zelensky in un video messaggio. In questi punti i cittadini troveranno i servizi di base: elettricità, telefonia mobile e Internet, riscaldamento, acqua, cassetta di pronto soccorso. " Tutto assolutamente gratuito e per tutto il giorno ", ha sottolineato il leader ucraino.

Rischio blackout

Massicci blackout, intanto, si sono registrati anche in molte regioni della Moldavia, inclusa la capitale Chisinau. Il motivo è sempre lo stesso: i bombardamenti russi in Ucraina,secondo quanto ha annunciato il vice primo ministro Andrei Spinu sul suo canale Telegram.

Nel frattempo Andriy Yermak, il capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha sintetizzato la sicutazione durante una conferenza stampa al Parlamento europeo. "Negli ultimi mesi la Russia ha intensificato la distruzione delle infrastrutture critiche ucraine. Ha già usato 4 mila missili diversi contro l'Ucraina e ha distrutto metà di queste infrastrutture ", ha raccontato.