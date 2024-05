"Caccia distrutti": le foto che svelano il blitz ucraino contro la Russia

Nuovo blitz ucraino in Crimea. Immagini scattate dai satelliti delle compagnie statunitensi BlackSky e Maxar, condivise dalla Cnn, mostrano tre jet da combattimento distrutti ed edifici danneggiati nella base aerea di Belbek, nelle vicinanze di Sebastopoli. I danni sarebbero i risultati di due giorni di attacchi da parte delle forze di Kiev.

Much clearer satellite pictures from @Maxar. The destroyed MiG-31 can be seen. Btw. this could also be MiG-31BM/BSM interceptors. There is also one destroyed Su-27 and a damaged MiG-29, along the smoldering fuel storage.



The continued strikes against Belbek will increasingly… pic.twitter.com/NKPeYOX3xY