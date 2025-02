"Brutali, coraggiosi, implacabili". Cosa hanno imparato gli Usa sui soldati nordcoreani

Ascolta ora 00:00 00:00

La presenza di soldati nordcoreani sul fronte ucraino ha consentito agli analisti occidentali di studiare – seppur indirettamente – le capacità degli uomini che Kim Jong Un ha inviato in Europa a sostegno delle forze del Cremlino. Da quanto fin qui emerso, e in base alle valutazioni dei servizi di intelligence di Kiev, Seoul e Washington, i militari provenienti da Pyongyang sono apparsi implacabili in battaglia, determinati, quasi sprezzanti di fronte al rischio di morire e, a differenza di alcune indiscrezioni, capaci di infliggere potenzialmente consistenti danni ai nemici. Il contingente del Nord – circa 11mila unità - hanno infatti adottato tattiche obsolete ma brutali, e dunque temibili. Ecco le ultime novità rilevanti relative a questo dossier.

Le capacità dei militari di Kim

Lo scorso novembre Pyongyang ha schierato 11.000 uomini a Kursk, la maggior parte dei quali – ha sottolineato Business Insider - travestiti da soldati russi e muniti di documenti falsi. Queste truppe sarebbero in gran parte forze abilitate ad effettuare operazioni speciali, il che significa che sono più ferventi nelle loro convinzioni e meglio addestrate di altre unità. Pare che i russi li abbiano coinvolti in sanguinosi assalti e che gli uomini di Kim abbiano spesso pagato un prezzo salato in termini di vite umane. Tuttavia, l'esercito nordcoreano sta imparando una lezione importante: come combattere una guerra moderna.

La guerra in Ucraina coincide infatti con il più grande spiegamento militare della Corea del Nord in un conflitto straniero nei suoi quasi 80 anni di storia. I servizi segreti ucraini e sudcoreani hanno affermato che molte delle truppe dispiegate in Russia sono tra le migliori di Pyongyang, provenienti dall'11esimo Corpo, noto anche come Storm Corps. L'unità è addestrata in infiltrazioni, sabotaggi infrastrutturali e assassinii. Il generale ucraino Oleksandr Syrsky ha spiegato che le truppe nordcoreane sono " altamente motivate, ben addestrate " e " coraggiose ". Il Pentagono ha aggiunto, sempre riferendosi ai soldati di Kim, che " si tratta di forze relativamente ben disciplinate e competenti e capaci ".

Oggetto di studio

Alcuni soldati ucraini hanno raccontato le loro esperienze ai media occidentali, descrivendo le truppe nordcoreane come veloci e agili, formate da buoni tiratori e da soldati apparentemente senza paura e disposti a lanciarsi in battaglia nonostante le pesanti perdite. Sono stati trovati anche militari nordcoreani muniti di diari contenenti frasi e dediche scritte per celebrare Kim e il loro Paese. " Come individui, sono soldati più abili, più disciplinati e più disposti a combattere di quanto alcune fonti avessero ipotizzato in un primo momento ", ha dichiarato Joseph Bermudez, esperto delle forze armate della Corea del Nord presso il Center for International and Strategic Studies.

Altro che inutili e indisciplinati come era emerso nei mesi scorsi. In prima linea, i soldati ucraini hanno dichiarato che i nordcoreani sono una forza combattente capace di neutralizzare i droni. I soldati del Nord sono inoltre stati descritti come spietatamente duri e determinati, disposti a lanciarsi senza sosta in assalti a "ondate umane" usando talvolta i compagni come esca.

Rifiutano inoltre di arrendersi, spesso scegliendo di uccidersi con una granata o un proiettile piuttosto che essere catturati. Molti di loro hanno perso la vita ma questo sacrificio serve a Pyongyang per acquisire a sua volta conoscenze sulle armi nemiche, come i sistemi d'arma degli Usa HIMARS e Abrams.