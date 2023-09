Colpito altro quartiere generale russo: nuovo raid chirurgico di Kiev

Nuovo raid dell’Ucraina andato a segno dopo gli attacchi chirurgici sferrati da Kiev nel corso dell’ultimo fine settimana. Il servizio di sicurezza ucraino ha fatto sapere che le forze di Kiev hanno colpito con sistemi di razzi a lancio multiplo Himars il quartier generale russo nella regione di Kherson uccidendo 8 ufficiali e ferendone altri 7.

Il nuovo raid dell’Ucraina

La fonte anonima del citato servizio di sicurezza ha condiviso un video dell'attacco, avvenuto durante una riunione alla quale erano presenti ufficiali del 24/o Reggimento fucilieri motorizzato e della 70/a Divisione fucilieri motorizzata. " La riunione è terminata prematuramente: 8 ufficiali hanno lo status di '200', 7 di '300' ", ha detto riferendosi ai codici numerici usati per indicare morti e feriti.

In ogni caso, a Kherson Mosca ha reagito. Almeno cinque persone sono rimaste ferite in seguito a continui attacchi russi - nella notte e questa mattina - nella regione: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin, come riporta Rbc-Ucraina. In particolare, sono stati colpiti i villaggi di Kiselyvka e Olhivka, situati nei distretti di Kherson e Beryslav.

Blitz chirurgici

Anche in questo caso, se l’attacco ucraino ha avuto successo colpendo il bersaglio mentre era in corso una riunione, questo probabilmente lo si deve al ruolo giocato da alcuni informatori. Il precedente di pochi giorni fa è lì a dimostrarlo. L'ammiraglio Viktor Sokolov, il comandante della flotta russa del Mar Nero, è stato tra quelli uccisi nell'attacco missilistico che ha anche ferito 105 soldati russi e danneggiato il quartier generale della flotta russa a Sebastopoli, nel sud-ovest della Crimea.

Gli ucraini hanno rivendicato la responsabilità dell'attacco contro l’edificio, che secondo quanto riferito è stato colpito con almeno due missili a lungo raggio Storm Shadow forniti a Kiev dal Regno Unito. Le immagini satellitari di Planet Labs hanno rivelato ingenti danni che il raid ha causato alla struttura. Sia l'Ucraina che la Russia hanno confermato che il quartier generale è stato colpito in seguito all'attacco.

Le mosse di Kiev

Il giorno successivo all'attacco, il capo dell'intelligence militare Kyrylo Budanov, ha parlato di diversi alti ufficiali russi feriti nell'attacco, tra cui i generali Alexander Romanchuk e Oleg Tsekov, che guidavano le truppe russe nell’Oblast di Zaporizhzhia.

Negli ultimi mesi, ci sono stati diversi attacchi di alto profilo contro le forze russe nella zona, tra cui uno il 13 settembre contro un cantiere navale russo utilizzando droni marini e missili che hanno danneggiato i velivoli e un sottomarino, entrambi in fase di riparazione al momento dell'attacco. Nel frattempo, il Comando delle Forze Speciali ha riferito che le forze russe hanno subito 62 vittime nell'attacco del 13 settembre contro un’imbarcazione di Minsk attraccata nel cantiere navale di Sebastopoli.