Cos'è la bomba "bunker buster" usata per colpire i siti nucleari dell'Iran

Gli Stati Uniti hanno attaccato i siti nucleari dell'Iran con i bombardieri B-2 e sganciano bombe Gbu sugli impianti di Fordow, Natanz e Isfahan. L’operazione è stata "un grande successo" secondo il presidente americano Donald Trump. Per centrare gli obiettivi le forze a stelle e strisce hanno utilizzato la bunker buster, ossia la GBU-57, una bomba progettata per distruggere strutture sotterranee blindate come il sito nucleare iraniano di Fordow.

Cos’è la bunker buster

Gli Stati Uniti hanno impiegato bombardieri B-2 - utilizzato solo dall'Aeronautica Militare ed è prodotto da Northrop Grumman - in grado di trasportare gli ordigni da 13 tonnellate che possono colpire e distruggere strutture sotterranee. Entrando nel dettaglio, l'attacco su Fordow è stato portato da sei bombardieri che hanno sganciato una dozzina di bombe GBU. La formazione di B-2 è decollata 37 ore fa dalla base di Witheman, in Missouri, verso la base di Guam, nel Pacifico.

La bunker buster è una categoria di bombe progettate per perforare strati di cemento armato, acciaio e roccia prima di esplodere. Hanno un unico obiettivo: disintegrare le installazioni militari sotterranee o protette da pesanti rinforzi. L’impianto nucleare di Fordow è nascosto sotto la “montagna sacra” e protetto da strutture profonde e corazzate, per questo motivo gli attacchi israeliani degli ultimi giorni lo hanno solo “graffiato”.

Grazie alle bunker buster, le forze di Trump sono riuscite a centrare gli obiettivi. Entrando nel dettaglio delle tipologie di ordigni, il più potente è la GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator), bomba da circa 14 tonnellate, capace di penetrare anche 60 metri di cemento armato o oltre 100 metri di terreno roccioso prima di esplodere.

Progettata nella prima metà degli anni Duemila, la bunker buster viene sganciata da bombardieri pesanti e utilizza l’energia cinetica del proprio peso e una carica esplosiva ritardata, così da entrare in profondità e massimizzare gli effetti. Secondo gli esperti, è in grado di penetrare fino a 60 metri di roccia o cemento armato prima di esplodere.

Per quanto concerne il B-2, secondo il produttore può trasportare un carico di 18.000 chilogrammi, ma l'Aeronautica Militare statunitense ha affermato di aver testato con successo il B-2 caricato con due bombe bunker GBU-57 A/B, per un peso totale di circa 27.200 chilogrammi.

Secondo la Northrop Grumman, questo bombardiere pesante strategico a lungo raggio ha un'autonomia di circa 11.000 chilometri senza rifornimento e di 18.500 chilometri con un rifornimento e può raggiungere qualsiasi punto del mondo in poche ore.