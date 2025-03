Cremlino: "Putin pronto ad avere contatti con Trump" | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

La trattativa triangolare Usa-Ucraina-Russia sembra essere in stallo. Trump si dice "infuriato" con Putin per le parole sul futuro di Kiev, mentre il Cremlino ora si mostra dialogante.

13:15 - Regno Unito: "Per pace serve che Putin accetti cessate fuoco senza condizioni"

"Tutto quello che vogliamo vedere è una pace giusta e duratura" in Ucraina e "per arrivare a questa pace abbiamo bisogno che Putin accetti il cessate il fuoco senza condizioni, ora". Lo ha detto il ministro degli Esteri del Regno Unito, David Lammy, arrivando alla ministeriale del gruppo G5+ a Madrid. "È importante che i partner europei continuino a rafforzare la sicurezza e la difesa euro-atlantica e per questo" noi nel Regno Unito "siamo impegnati ad arrivare al 2,5% di spesa in difesa al 2027 e di raggiungere poi il 3%", ha aggiunto.

12:43 - Cremlino: "Putin riceverà ministro Esteri cinese Wang Yi"

Il presidente russo, Vladimir Putin, riceverà "nei prossimi giorni" al Cremlino il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta Ria Novosti. Wang Yi inizia oggi una visita ufficiale di tre giorni in Russia dove incontrerà il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov per discutere dello sviluppo delle relazioni tra i due Paesi e di questioni internazionali, tra cui l'Ucraina.

12:33 - Kallas, Usa aumentino pressione su Russia

"Penso che gli Usa abbiano il compito di aumentare la pressione sulla Russia per porre fine a questa guerra" in Ucraina. Lo ha detto l'Alta rappresentante dell'Ue Kaja Kallas, arrivando alla riunione ministeriale del G5+ a Madrid, interrogata sul ruolo degli Usa nei negoziati di pace.

12:31 - Cremlino: "Putin aperto a contatti con Trump"

Il Cremlino afferma che il presidente russo Vladimir Putin "rimane assolutamente aperto a contatti con il presidente Trump, quindi la loro conversazione sarà organizzata molto rapidamente, se necessario". Ma, ha aggiunto, "la telefonata non è in agenda". Lo riporta il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, come riporta Interfax. Peskov ha poi dichiarato che Mosca e Washington stanno "lavorando per attuare alcune idee relative alla risoluzione della questione ucraina". "Il lavoro è in corso, ma al momento non ci sono dettagli che potremmo o dovremmo condividere con voi. Il processo richiede tempo perché la sua sostanza è complicata", ha detto il portavoce di Putin ai giornalisti stando a quanto riporta la Tass.

12:30 - Isw: "Russia sta cambiando tattica d'attacco con droni"

La Russia sta cambiando la sua tattica d'attacco con droni sul campo di battaglia in Ucraina. E' quanto sostiene un'analisi dell'Institute for the Study of War (Isw), think tank basato negli Stati Uniti, che nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra evidenzia come nel fine settimana le forze russe abbiano colpito un ospedale militare e un'infrastruttura civile nella città di Kharkiv. Secondo il think tank, i blogger militari russi ritenuti vicini al Cremlino concordano con un recente articolo del quotidiano tedesco Bild secondo cui le forze russe hanno "modificato la loro tattica di attacco con droni a lungo raggio e ora hanno droni che si aggirano a diversi chilometri dai loro obiettivi ad altitudine elevata" prima di condurre gli attacchi con più velivoli senza pilota. "I blogger militari hanno inoltre ipotizzato che queste tattiche abbiano facilitato i recenti attacchi con droni russi su Kharkiv, Odessa e Dnipro", ha precisato l'Isw.

12:10 - Varsavia: "Peacekeeping? non possiamo permettere che sia putin a decidere"

"La prima cosa che dovremmo tenere a mente è che è l'Ucraina che deve decidere" sulla presenza di peacekeepers stranieri sul suo territorio, "l'Ucraina e nessun altro.Se l'Ucraina chiede garanzie di sicurezza" con la "presenza" di truppe straniere "allora la comunità internazionale deciderà in quale forma. Quello che non possiamo permettere è che sia Putin a dettare chi può o non può stare in Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski arrivando alla ministeriale del gruppo G5+ a Madrid. Il ministro, rispondendo alla domanda su quando si vedranno i primi peacekeepers su suolo ucraino, ha frenato affermando che "ancora non c'è un cessate il fuoco" nè una pace "da difendere".

12:00 - Mosca, Kiev continua ad attaccare nostre infrastrutture energetiche

La Russia ha accusato l'Ucraina di aver preso di mira e danneggiato le sue infrastrutture energetiche, in violazione di un fragile accordo annunciato la scorsa settimana dagli Stati Uniti e che dovrebbe vietare gli attacchi ai siti energetici. "La continuazione degli attacchi deliberati da parte delle forze armate ucraine contro gli impianti energetici russi dimostra la totale mancanza di impegno da parte del regime di Kiev nei confronti dei suoi obblighi relativi alla soluzione del conflitto", ha denunciato in un comunicato il Ministero della Difesa russo.

6:09 - Mosca: "No a forze di Pace con Paesi che armano Kiev"

La Russia dice 'nò all'idea di inviare in Ucraina forze di peacekeeping provenienti da Paesi che riforniscono Kiev di armi. Lo ha dichiarato Kirill Logvinov, direttore del dipartimento delle organizzazioni internazionali del ministero degli Esteri russo, in un'intervista alla Tass. "È triste che la storia anche degli ultimi anni non insegni nulla agli europei.

Sono assolutamente sordi agli avvertimenti che l'idea stessa di introdurre in Ucraina le forze armate di quei Paesi che oggi continuano a inviare armi a Kiev è categoricamente inaccettabile per noi", ha affermato Logvinov.