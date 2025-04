Crimea, garanzia di sicurezza e controllo dei negoziati: il piano di Kiev per la pace

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre le bombe continuano a cadere sull’Ucraina e la coalizione dei volenterosi voluta dal premier britannico Kier Starmer sembra essersi arenata, continuano gli sforzi diplomatici per raggiungere un cessate il fuoco. Secondo quanto riportato dal Telegraph, Kiev avrebbe presentato agli Stati Uniti una bozza con cinque condizioni per la pace con la Russia.

Nel dossier visionato dal giornale inglese, le autorità del Paese invaso puntano ad eliminare qualsiasi riconoscimento della sovranità russa sulla penisola di Crimea e sugli altri territori occupati. Più nello specifico, il primo e il secondo punto si focalizzano sul fatto che qualsiasi accordo di pace deve basarsi sul diritto internazionale e non sulla capitolazione, con un avviso esplicito riguardo a un possibile attacco cinese contro Taiwan.

Il governo di Kiev ha anche messo l’accento sull’importanza di solide “garanzie di sicurezza” come precondizione per qualsiasi accordo futuro in cui l’Ucraina potrebbe cedere, anche temporaneamente, parte del proprio territorio a Mosca.

Il terzo punto è descritto dal Telegraph come un tentativo di togliere il controllo dei negoziati a Donald Trump e di rimettere Kiev al centro del processo di pace. Il quarto, è un avvertimento agli Stati Uniti riguardo alla Crimea. Permettere alla Russia di mantenerne il controllo, infatti, le consentirebbe di minacciare non solo l’Ucraina, ma anche i Paesi Nato che si affacciano sul Mar Nero come Turchia, Romania e Bulgaria. Il quinto, infine, afferma chiaramente che non si dovrà permettere in alcun modo alla Russia di utilizzare un’eventuale intesa per limitare le dimensioni delle forze armate di Kiev o della sua industria della difesa.

Una ripetizione, dunque, di diverse linee rosse che il presidente Volodymyr Zelensky aveva già sottolineato più volte, in particolare per quanto riguarda la Crimea che, secondo Trump, l’Ucraina dovrebbe rassegnarsi a cedere o altrimenti “perderà tutto”. “Penso di aver raggiunto un accordo con la Russia”, ha aggiunto il tycoon. “Dobbiamo raggiungere un accordo con Zelensky, ma finora è stato difficile”. Gli sforzi diplomatici di Kiev e Washington, quindi, si muovono su due linee parallele che, per il momento, si sono scontrare diverse volte senza raggiungere un punto comune.

Nel frattempo, l’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff è arrivato a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin e, tra le file delle autorità di Kiev, è arrivata una “pugnalata alle spalle” al leader di Kiev.

Il popolare sindaco della capitale Vitali Klitschko, infatti, ha affermato in un’intervista alla Bbc che ladi alcuni territori alla Russia potrebbe essere un prezzo accettabile per una pace, anche se non permanente, anche se il popolo ucraino nel suo animo "non accetterà mai l'occupazione".