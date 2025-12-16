Diretta | Territori, truppe Nato e tregua di Natale: i tre "no" di Mosca sulla trattativa

Il Cremlino dice no a una tregua natalizia sottolineando che la Russia è impegnata piuttosto per una pace di lungo termine. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando l'idea di una tregua di Natale ha dichiarato: "La nostra posizione è ben nota, coerente, trasparente e comprensibile agli americani. E, in linea di massima, è comprensibile anche agli ucraini, ne siamo convinti. Se gli ucraini hanno il desiderio prevalente di sostituire il raggiungimento di un accordo con soluzioni a breve termine e non sostenibili, è improbabile che saremo disposti a partecipare". "Vogliamo la pace, non vogliamo un cessate il fuoco, per così dire, per dare all'Ucraina un attimo di respiro e prepararsi a continuare la guerra. Vogliamo fermare questa guerra, raggiungere i nostri obiettivi, garantire i nostri interessi e garantire la pace in Europa per il futuro. Questo è ciò che vogliamo", ha aggiunto Peskov.