Diretta | Avvistati droni sulla più grande base militare danese: "Non sono stati abbattuti"

L'allerta rimane ai massimilivelli in Europa, mentre si susseguono gli avvistamenti di droni nei cieli di vari Paesi Nato. Le autorità di Copenaghen, pur non attribuendo direttamente la responsabilità alla Russia, hanno parlato di un "attacco ibrido".
Mosca rivendica la conquista di tre villaggi nell'est dell'Ucraina
La Russia ha affermato di aver conquistato tre villaggi nell'Ucraina orientale. villaggi di Derylove e Maiske sono stati conquistati nella regione di Donetsk, ha dichiarato l'esercito di Mosca in una nota, mentre l'insediamento di Stepove è stato preso nella regione di Dnipropetrovsk, ha affermato.
Avvistati droni sulla più grande base militare della Danimarca
Droni non identificati sono stati avvistati sopra la più grande base militare della Danimarca, ha dichiarato oggi la polizia, l'ultimo di una serie di avvistamenti che le autorità danesi hanno definito un "attacco ibrido". "Posso confermare che c'è stato un episodio intorno alle 20:15 (di ieri) che è durato alcune ore. Uno o due droni sono stati osservati all'esterno e sopra la base aerea", ha detto l'ufficiale di servizio Simon Skelsjaer, riferendosi alla base militare di Karup. Ha affermato che la polizia non ha potuto rilasciare dichiarazioni sulla provenienza dei droni, aggiungendo: "Non li abbiamo abbattuti".
Due condomini danneggiati in un attacco con droni a Zaporizhia
A Zaporizhia due condomini e diversi edifici non residenziali sono stati danneggiati durante un attacco con droni nella notte, lo riferisce il capo dell'Amministrazione militare regionale di Zaporizhia Ivan Fedorov, citato da Ukrinform. "Due condomini e edifici non residenziali sono stati danneggiati a seguito dell'attacco nemico notturno", ha scritto Fedorov su Telegram.
Kiev: attaccati impianti energetici nella regione di Cernihiv
Nella regione ucraina di Černihiv, sono stati registrati 36 attacchi russi nelle ultime 24 ore, un civilo è stato ferito da un drone. Lo riferisce Viacheslav Chaus, capo dell'Amministrazione Militare Regionale di Černihiv, citato da Ukrinform. "Nel distretto di Novhorod-Siverskyi, un drone FPV nemico ha colpito il cortile di un residente locale, un civile di 32 anni", ha scritto Chaus su Telegram. Chaus ha aggiunto che 21 insediamenti nella regione sono stati colpiti nelle ultime 24 ore. "Ancora una volta, gli impianti energetici nel distretto di Černihiv sono stati presi di mira. I lavori di riparazione nel centro regionale sono in corso", ha affermato. Oltre a colpire i siti energetici, le forze russe hanno attaccato un'azienda agricola, innescando un incendio che è stato poi spento. Nel distretto di Koriukivka, un attacco con un drone ha danneggiato un'abitazione e incendiato un fienile. Il 25 settembre, erano stati sferrati più di 60 attacchi contro oltre 20 insediamenti nella regione di Černihiv.
Comitato paralimpico revoca le sospensioni di Russia e Bielorussia
Durante l'Assemblea Generale dell'IPC - Comitato Paralimpico Internazionale - tenutasi a Seul, in Corea del Sud, le organizzazioni membri del Comitato hanno votato contro il mantenimento delle sospensioni parziali dei Comitati Paralimpici Nazionali di Bielorussia e Russia. Questa decisione significa che il Comitato Paralimpico Nazionale della Bielorussia e quello della Russia riacquistano ora tutti i diritti e i privilegi di adesione all'IPC. Lo rende l'International Paralympic Committee.