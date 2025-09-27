Diretta | Avvistati droni sulla più grande base militare danese: "Non sono stati abbattuti"

Nella regione ucraina di Černihiv, sono stati registrati 36 attacchi russi nelle ultime 24 ore, un civilo è stato ferito da un drone. Lo riferisce Viacheslav Chaus, capo dell'Amministrazione Militare Regionale di Černihiv, citato da Ukrinform. "Nel distretto di Novhorod-Siverskyi, un drone FPV nemico ha colpito il cortile di un residente locale, un civile di 32 anni", ha scritto Chaus su Telegram. Chaus ha aggiunto che 21 insediamenti nella regione sono stati colpiti nelle ultime 24 ore. "Ancora una volta, gli impianti energetici nel distretto di Černihiv sono stati presi di mira. I lavori di riparazione nel centro regionale sono in corso", ha affermato. Oltre a colpire i siti energetici, le forze russe hanno attaccato un'azienda agricola, innescando un incendio che è stato poi spento. Nel distretto di Koriukivka, un attacco con un drone ha danneggiato un'abitazione e incendiato un fienile. Il 25 settembre, erano stati sferrati più di 60 attacchi contro oltre 20 insediamenti nella regione di Černihiv.