Diretta | Witkoff prepara la missione da Putin. Trump cancella l'ultimatum: "Nessuna deadline"

La giornata diplomatica si apre con l’annuncio della prossima visita di Steve Witkoff a Mosca, mentre crescono le polemiche sul suo rapporto con il Cremlino dopo le rivelazioni di Bloomberg.Trump difende il suo inviato e insiste sui progressi ottenuti nei colloqui sull’Ucraina, pur rinunciando a fissare nuove scadenze. Sul terreno, intanto, un attacco russo colpisce Zaporizhzhia provocando diversi feriti, mentre Washington e Kiev valutano l’impatto delle ultime mosse negoziali.
Kiev a Cnn: manca ancora intesa con Usa su tre nodi significativi
Nonostante l'ottimismo mostrato da Donald Trump, una fonte ucraina di alto livello ha detto alla Cnn che ci sono ancora notevoli divari su 3 punti tra ciò che l'amministrazione Trump chiede all'Ucraina e ciò che le autorità di Kiev, in difficoltà, sono disposte ad accettare. Parlando alla Cnn, la fonte ha concordato con i funzionari di Trump sul fatto che sia stato effettivamente raggiunto un "consenso" sulla maggior parte dei punti esposti nelle 28 proposte di pace degli Usa. Ma la fonte ha affermato che, lungi dall'essere solo pochi punti di disaccordo minori, come sostiene la Casa Bianca, ci sono ancora almeno tre aree cruciali in cui permangono differenze significative, differenze che potrebbero decretare il successo o il fallimento degli sforzi per negoziare la fine del conflitto. In primo luogo, la delicata questione se l'Ucraina dovrebbe cedere territori chiave nella regione del Donbass, nell'Ucraina orientale, annessi ma non ancora conquistati dalla Russia, tra cui la "cintura di fortezze" di città e paesi fortemente difesi, considerati vitali per la sicurezza ucraina. Precedenti proposte statunitensi prevedevano che l'Ucraina cedesse il territorio per trasformarlo in una zona demilitarizzata amministrata dalla Russia. La fonte ucraina ha dichiarato che ci sono stati "certi progressi" su tale proposta, ma che non è stata ancora presa alcuna decisione. In secondo luogo, è ancora in discussione la controversa proposta statunitense di limitare le dimensioni delle forze armate ucraine a 600.000 unità. La fonte ucraina ha affermato che si è parlato di un nuovo numero più elevato, ma che Kiev desidera ulteriori modifiche prima di essere disposta ad accettare tali limitazioni. Infine, per quanto riguarda la rinuncia dell'Ucraina alla sua ambizione di diventare membro della Nato, tale richiesta, ha detto la fonte a Cnn, rimane inaccettabile. Una simile concessione creerebbe un "brutto precedente" e di fatto darebbe alla Russia un diritto di veto sull'alleanza militare occidentale "di cui non è nemmeno membro". Punti la cui risoluzione a favore della Russia è anche la principale condizione posta da Mosca per porre fine alla sua brutale campagna. Ma tutti e tre i punti ancora aperti rappresentano anche linee rosse di lunga data per l'Ucraina, su cui hanno combattuto e perso la vita decine di migliaia di soldati ucraini.
Von der Leyen, legittimare nuovi confini apre porte a nuove guerre
"Sappiamo che la mentalità della Russia non è cambiata dai tempi di Yalta, quando vedeva il nostro continente in termini di sfere di influenza. Quindi dobbiamo essere chiari sul fatto che non può esserci una spartizione unilaterale di una nazione europea sovrana e che i confini non possono essere modificati con la forza. Se oggi legittimiamo e formalizziamo l'indebolimento dei confini, apriamo le porte a nuove guerre domani, e non possiamo permettere che ciò accada". Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso alla plenaria del Parlamento europeo sul piano di pace dell'Ucraina.
Zakharova, Ue ostacola accordo, parola pace contro sua natura
"Non appena gli europei sentono le parole 'piano di pacè, 'negoziatì o 'contattì, le loro mascelle si stringono". . Lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel suo programma su Radio Sputnik. "Non è solo qualcosa che va contro la loro natura, è come un tocco di acqua santa su queste persone possedute", ha aggiunto ancora facendo riferimento ai vertici dell'Ue.
Presidenza Ue: no modifiche confini con la forza
"Il nostro approccio comune è raggiungere la pace attraverso la forza. Ciò richiede che l'Ucraina si trovi nella posizione più forte possibile, con una solida capacità militare e difensiva come componente essenziale. Non possono esserci limitazioni alle forze armate ucraine che lascerebbero l'Ucraina esposta a futuri attacchi. E siamo chiari sul principio che i confini non devono essere modificati con la forza". Lo dice la ministra danese degli Affari europei Marie Bjerre della presidenza di turno Ue alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. "Il ruolo dell'Ue - sottolinea - è fondamentale per raggiungere la pace in Ucraina in questo momento cruciale. Dobbiamo parlare con una sola voce, mantenere la rotta e continuare a sostenere ampiamente e in modo incrollabile l'Ucraina".
Cremlino, Witkoff a Mosca la prossima settimana
Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Usa Donald Trump, si recherà a Mosca la prossima settimana. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Tass. "Per quanto riguarda Whitkoff, posso dire che è stato raggiunto un accordo preliminare per la sua visita a Mosca la prossima settimana", ha dichiarato Ushakov. Qualche ora fa Trump aveva dichiarato che Witkoff avrebbe incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca, "forse" con Jared Kushner. "Credo la prossima settimana a Mosca", aveva aggiunto l'inquilino della Casa Bianca.
Kiev, 18 feriti per attacco russo su Zaporizhzhia
È di 18 feriti in Ucraina il bilancio di un attacco russo che nella notte ha colpito Zaporizhzhia. Lo riporta Rbc Ukraine, citando il governatore regionale Ivan Fedorov, che precisa che si tratta di 12 donne e 6 uomini.
Trump: "Parole Witkoff a Ushakov procedura negoziale standard"
Il presidente Usa, Donald Trump, ha difeso l'inviato Steve Witkoff dopo che l'agenzia Bloomberg ha diffuso una trascrizione della sua telefonata del 14 ottobre con Yuri Ushakov, consulente per la politica estera di Vladimir Putin, da cui si evince che Witkoff diede consigli su come il leader russo avrebbe dovuto presentare a Trump il piano per l'Ucraina. Secondo il tycoon, l'approccio di Witkoff nei confronti dei russi durante la telefonata è una procedura negoziale "standard". "Deve vendere questo piano all'Ucraina. E deve vendere l'Ucraina alla Russia", ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One mentre volava verso la sua casa in Florida nella serata locale di martedì. "È quello che fa un negoziatore", ha aggiunto. Un deputato repubblicano del Nebraska, Don Bacon, che critica l'approccio di Trump sull'Ucraina, ha invece affermato che la trascrizione diffusa da Bloomberg, che non è stata smentita dalla Casa Bianca, dimostra che Witkoff favorisce i russi. "Non ci si può fidare di lui per condurre questi negoziati. Un agente pagato dalla Russia farebbe meno di lui? Dovrebbe essere licenziato", ha dichiarato Bacon sui social.
Trump: "Il piano in 28 punti per l'Ucraina era solo una mappa"
Il piano iniziale di 28 punti per mettere fine al conflitto in Ucraina era solo una mappa: lo ha detto Donald Trump, affermando che dopo le modifiche Kiev è contenta.
Trump: "Progressi su Ucraina ma nessuna deadline per accordo"
Non c'è alcuna deadline per raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina: lo ha detto Donald Trump, affermando che "stiamo facendo progressi".
Trump aveva precedentemente fissato una scadenza per giovedì all'Ucraina per accettare l'iniziale piano di pace, ma martedì ha fatto marcia indietro. Alla domanda se stesse imponendo una nuova scadenza, il presidente ha risposto: "Sapete qual è la scadenza per me? Quando sarà finita".
Trump: "I russi stanno facendo concessioni sull'Ucraina"
I russi stanno facendo concessioni per arrivare alla fine del conflitto in Ucraina: lo ha detto Donald Trump.
Media, da Witkoff consigli a Russia su come rivolgersi a Trump
L'inviato degli Stati Uniti Steve Witkoff ha consigliato a Yuri Ushakov, il principale consigliere di Vladimir Putin per la politica estera, come il leader russo avrebbe dovuto affrontare la questione ucraina con Donald Trump. Lo riporta Bloomberg, secondo cui le sue indicazioni includevano suggerimenti su come organizzare una chiamata Trump-Putin prima della visita di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca e su come utilizzare l'accordo di Gaza come via d'accesso. Secondo una registrazione della conversazione esaminata e trascritta da Bloomberg, Witkoff ha dichiarato alla sua controparte russa di nutrire profondo rispetto per Putin e di aver detto a Trump di credere che Mosca abbia sempre desiderato un accordo di pace. L'inviato statunitense ha menzionato la prossima visita di Zelensky e ha suggerito che Putin potrebbe parlare con Trump prima di quell'incontro. Witkoff ha anche raccomandato a Putin di congratularsi con Trump per l'accordo di pace per Gaza, di dire che la Russia lo ha sostenuto e di rispettare il presidente come uomo di pace.