Diretta | Cremlino: "Strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca"

La notte tra il 6 e il 7 dicembre segna un nuovo picco di tensione nella guerra in Ucraina, mentre sul fronte politico emerge un inatteso allineamento tra Mosca e Washington. Il Cremlino definisce “coerenti” con la propria visione gli aggiustamenti alla strategia di sicurezza nazionale annunciati da Donald Trump, lasciando intravedere margini per un possibile dialogo sul conflitto.Sul terreno, però, la guerra prosegue senza tregua: Kiev denuncia un massiccio attacco russo con missili e oltre duecento droni, mentre Mosca afferma di aver abbattuto decine di velivoli ucraini. Intanto diverse città ucraine restano senza energia, acqua e riscaldamento.
Cremlino, strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca
I cambiamenti adottati da Donald Trump sulla strategia per la sicurezza nazionale - che critica duramente l'Europa evocando il rischio di "cancellazione della civiltà" - sono "coerenti" con la visione di Mosca e possono garantire un "lavoro costruttivo" con gli Usa sulla soluzione ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov citato dalla Tass. "Gli aggiustamenti sono in gran parte coerenti con la nostra visione", ha osservato. "Forse possiamo sperare che questa possa essere una modesta garanzia che saremo in grado di continuare in modo costruttivo il lavoro congiunto per trovare una soluzione pacifica in Ucraina".
Kiev: "Stanotte 5 missili e 241 droni russi contro l'Ucraina"
Stanotte, la Russia "ha lanciato un attacco combinato contro infrastrutture critiche in Ucraina" utilizzando "5 missili balistici e 241 droni di vario tipo". Lo ha dichiarato l'aeronautica ucraina specificando che nei raid sono stati utilizzati "tre missili aerobalistici Kh-47M2 "Kinzhal" e "due missili balistici Iskander-M/KN-23". In risposta, "i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto/soppresso 179 bersagli aerei", tra cui quattro missili, mentre 65 droni d'attacco hanno colpito obiettivi in 14 località, ha spiegato l'aeronautica.
Mosca, abbattuti 77 droni ucraini durante la notte
Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 77 droni ucraini durante la notte, ha annunciato il Ministero della Difesa russo secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tass. In precedenza, riferisce Tass, un attacco con un drone era stato respinto a Kamensk e in due distretti della regione di Rostov. Qui una torre di trasmissione dell'energia elettrica è stata danneggiata, ha riferito il governatore dell'oblast di Rostov, Yury Slyusar.
Kiev: "Blackout e niente riscaldamento a Kremenchuk dopo raid"
In alcune zone di Kremenchuk si sono verificate interruzioni nella fornitura di elettricità, acqua e riscaldamento a seguito del massiccio attacco russo lanciato nella notte sulla città ucraina. Lo ha riferito il sindaco Vitaliy Maletsky. "Un altro massiccio attacco combinato alle infrastrutture di Kremenchuk" dove "ci sono interruzioni di corrente, acqua e riscaldamento in alcune zone della città", ha detto il sindaco su Telegram. "Tutti i servizi cittadini stanno lavorando 24 ore su 24 per ripristinare i sistemi critici il prima possibile", ha aggiunto.
Kiev, massiccio attacco russo sulla regione di Poltava
Le forze russe hanno lanciato stanotte un attacco su larga scala contro la città ucraina centrale di Kremenchuk, nella regione di Poltava. Lo rendono noto le autorità locali, citate dai media di Kiev.