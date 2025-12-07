Diretta | Cremlino: "Strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca"

Stanotte, la Russia "ha lanciato un attacco combinato contro infrastrutture critiche in Ucraina" utilizzando "5 missili balistici e 241 droni di vario tipo". Lo ha dichiarato l'aeronautica ucraina specificando che nei raid sono stati utilizzati "tre missili aerobalistici Kh-47M2 "Kinzhal" e "due missili balistici Iskander-M/KN-23". In risposta, "i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto/soppresso 179 bersagli aerei", tra cui quattro missili, mentre 65 droni d'attacco hanno colpito obiettivi in 14 località, ha spiegato l'aeronautica.