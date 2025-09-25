Diretta | Kiev: abbattuto caccia russo. Nuovo allarme droni in Danimarca: "Opera di professionisti"

Livello di allerta elevato in Europa, dopo che altri droni sono stati avvistati nei cieli danesi. Questa volta, i velivoli senza pilota hanno sorvolato lo scalo di Aalborg, dove è presente anche una zona militare.La polizia locale, per il momento, non ha ancora escluso che l'azione sia stata compiuta da piloti amatoriali. Intanto, nei cieli ucraini, è stato abbattuto un caccia russo Su-34. E il presidente del Consiglio Meloni ha duramente attaccato Mosca nel suo discorso all'Onu.
Ministro della Difesa danese: "Attacco ibrido è opera di professionisti"
Il ministro della Difesa Troels Lund Poulsen ha affermato, in una conferenza stampa dopo i nuovi avvistamenti notturni di droni, che dietro l'incidente c'è un attore professionista. Si tratta, ha deto, di un attacco "sistematico" e lo descrive come "ibrido". Le forze armate danesi, aggiunge, hanno la capacità di abbattere i droni, ma al momento non esiste una minaccia militare diretta contro la Danimarca. Lo riporta Bbc.
Crosetto: "Provocazione della Russia richiede risposta ferma e coordinata"
"Gli eventi in Polonia ed Estonia rappresentano una specie di test, una provocazione che richiede risposta ferma razionale e coordinata". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell'informativa urgente alla Camera, sugli attacchi alla Global Sumud Flotilla e sull'evoluzione della situazione sul fronte orientale europeo. "Alla luce delle recenti violazioni dello spazio aereo della Nato da parte di assetti, aerei e droni da parte della Federazione Russa sono probabilmente un campanello d'allarme che non possiamo ignorare - ha detto -. Lo sconfinamento sul territorio polacco del 3 settembre scorso è stato considerato il più grave dall'inizio del conflitto in Ucraina pur avendo provocato danni limitatissimi. Anche quanto accaduto in Estonia merita attenzione".
Governo danese convoca conferenza stampa dopo droni su aeroporti
Il governo della Danimarca ha convocato una conferenza stampa per stamattina alle 9 a proposito dell'attività di droni rilevata ieri sera e nella notte in diversi aeroporti del Paese. La conferenza stampa sarà tenuta dal ministro della Difesa, Troels Lund Poulsen, e da quello della Giustizia. La polizia ha riferito che nella notte tra mercoledì e giovedì sono stati avvistati dei droni nei pressi dell'aeroporto di Aalborg, nel nord della Danimarca, e in altri 3 aeroporti del Paese, cioè quelli di Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup. Le autorità hanno dichiarato di non essere riuscite a neutralizzare i droni, ma hanno aggiunto che non c'è stata alcuna minaccia per la popolazione. I voli sono stati sospesi per diverse ore. Questo episodio giunge dopo che lunedì sera erano stati rilevati droni sull'aeroporto di Copenaghen, un incidente che la polizia aveva attribuito a un "attore capace" e che aveva suscitato il timore che potesse esserci dietro la Russia.
Russia: abbattutti 55 droni ucraini nella notte
Il ministero della Difesa russo ha annunciato che la sua contraerea ha "intercettato o distrutto" nella notte 55 droni ucraini ad ala fissa. Lo riporta la Tass.
Kiev: abbattutto jet Su-34 russo
Le forze di difesa ucraine hanno annunciato di aver abbattuto un caccia russo Su-34 nel settore di Zaporizhzhia. Lo scrive l'Aeronautica militare ucraina su Telegram. Il caccia è stato abbattuto intorno alle 4:00 locali (3:00 italiane), mentre conduceva attacchi con bombe aeree teleguidate. Sempre secondo le forze ucraine, la scorsa notte l'Ucraina è stata attaccata da 176 droni Shahed, Gerbera e di altri tipi. La difesa aerea ha annunciato di averne abbattuti 150, 13 hanno colpito 8 località, mentre i frammenti di un drone abbattuto hanno colpito una località.
Meloni: "Russia ha inferto ferita profonda a diritto internazionale"
"La Russia ha deliberatamente calpestato l'art 2 della carta dell'Onu e ancora oggi non si mostra disponibile a sedere al tavolo della pace con effetti destabilizzanti". Così la premier Giorgia Meloni in un passaggio del suo intervento all'Assemblea Generale dell'Onu. La Russia, ha detto Meloni, ha inferto una "profonda ferita al diritto internazionale".
Polizia danese: al momeno non sono esclusi operatori amatoriali dietro ai droni
Secondo la polizia dello Jutland settentrionale, in questo momento non si possono escludere operatori amatoriali. Jesper Bøjgaard ha dichiarato in conferenza stampa che non è ancora chiaro "chi sia dietro l'attività dei droni nei pressi dell'aeroporto di Aalborg. In questo contesto, non può escludere il coinvolgimento di operatori amatoriali", afferma."Stiamo collaborando con tutte le autorità competenti e siamo presenti in gran numero. Vorremmo arrestare l'operatore o gli operatori", afferma l'ispettore capo della polizia.Bøjgaard, rispondendo a una domanda sul coinvolgimento dell'intelligence danese, Pet, ha evidenziato che tutte le autorità competenti sono state contattate.Il Capo della Polizia Nazionale Thorkild Fogde mette in guardia contro la partecipazione da parte di operatori amatoriali dietro il sorvolo dei droni, spiegando che "i cittadini dovrebbero essere particolarmente consapevoli delle normative vigenti a causa della crescente attenzione" al tema e ha evidenziato che, se accertata, "la partecipazione a queste attività" di utilizzo dei droni "costerà molti anni di carcere", afferma.Non si sa per quanto tempo lo spazio aereo rimarrà chiuso
Polizia dello Jutland: avvistati droni su scali di Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup
Droni sono stati avvisati nei pressi degli aeroporti di Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup. Lo scrive la Polizia dello Jutland meridionale e del Sud ha scritto questo in un post su X, secondo quanto riporta PolitiKon. "Siamo presenti e stiamo cercando di verificare le osservazioni e documentare gli incidenti", si legge nel post.
Polizia danese: droni visibili, zona militare coinvolta nel sorvolo
Il Capo della Polizia Nazionale danese Thorkild Fogde ha affermato che "i droni sono molto visibili e volano con le luci accese". Lo riferisce Politiken. "È sempre grave la presenza di oggetti non identificabili sopra le installazioni militari - ha affermato Fogde - Sono in stretto contatto con loro per valutare la situazione della sicurezza intorno alle installazioni militari".In un post su Facebook, L'Air Transport Wing, la divisione di aerei da trasporto dell'aeronautica militare con sede presso la stazione aerea di Aalborg, aveva la presenza di droni nello spazio aereo sopra Aalborg. "Al momento ci stiamo concentrando sulla gestione sicura del traffico aereo e stiamo collaborando con la polizia per gestire la situazione. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni".