Diretta | Kiev: abbattuto caccia russo. Nuovo allarme droni in Danimarca: "Opera di professionisti"

Il governo della Danimarca ha convocato una conferenza stampa per stamattina alle 9 a proposito dell'attività di droni rilevata ieri sera e nella notte in diversi aeroporti del Paese. La conferenza stampa sarà tenuta dal ministro della Difesa, Troels Lund Poulsen, e da quello della Giustizia. La polizia ha riferito che nella notte tra mercoledì e giovedì sono stati avvistati dei droni nei pressi dell'aeroporto di Aalborg, nel nord della Danimarca, e in altri 3 aeroporti del Paese, cioè quelli di Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup. Le autorità hanno dichiarato di non essere riuscite a neutralizzare i droni, ma hanno aggiunto che non c'è stata alcuna minaccia per la popolazione. I voli sono stati sospesi per diverse ore. Questo episodio giunge dopo che lunedì sera erano stati rilevati droni sull'aeroporto di Copenaghen, un incidente che la polizia aveva attribuito a un "attore capace" e che aveva suscitato il timore che potesse esserci dietro la Russia.