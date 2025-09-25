L'oroscopo di oggi - giovedì 25 settembre 2025

Ariete [♈️]

Prosegue una giornata all’insegna della risoluzione di questioni importanti. Caro Ariete, in questo giovedì hai una grinta notevole che ti consiglio di applicare per le questioni di ordine pratico. Se dalla scorsa primavera hai avuto un incremento di responsabilità o se ti sono state fatte delle promesse nel lavoro, così come nelle tue relazioni più strette, è ora che puoi iniziare a vedere i primi risultati di tutto il tuo impegno. Nei sentimenti oggi prediligi la passione: con il partner o con chi vuoi conquistare, può esserci un’intesa speciale. La forma fisica richiede da parte tua uno stile più attento alle energie: bruci come il fuoco del tuo segno, chi ti è accanto non può fare a meno di notarlo.

Toro [♉️]

Caro Toro, le stelle in questo giovedì richiamano l’attenzione sulla sfera delle collaborazioni sia di lavoro che degli affetti. Sei in una fase di verifica dei rapporti e magari anche di una rivalutazione di qualcuno che nei mesi scorsi ha tradito la tua fiducia e aspettative. Marte in opposizione ma Venere splendida, offrono un sano amor proprio che sono certa, non ti farà ritornare laddove non sei stato davvero apprezzato. Nella professione oggi mantieni il self control e non lasciarti influenzare da possibili pettegolezzi o comportamenti ambigui. Sai di dare sempre il massimo con reale passione e onestà in ciò che fai. Ecco il tuo grande valore aggiunto.

Gemelli [♊️]

Giornata sulle montagne russe emotive. Caro Gemelli in questo giovedì potresti essere un po’ diviso tra gli obblighi di ordine pratico e un’intensa emotività che accende la tua voglia di amare e di essere al centro de l’attenzione di chi ti interessa. Venere un po’ critica per le relazioni anche di tipo lavorativo, invita alla prudenza, a mettere sul piatto della bilancia pro e contro di certe dinamiche che non ti fanno sentire più a tuo agio. Per fortuna i pianeti in Bilancia proteggono il fascino e la capacità che hai con la consueta leggerezza ed autoironia di superare gli ostacoli.

Cancro [♋️]

Grande intuito, energia da vendere ma anche a volte caro Cancro l’impressione che ciò che fai con impegno non venga poi a dovere valorizzato. Sto parlando della sfera professionale che con Giove e Saturno positivi, può riservare delle belle soddisfazioni ma per contro può anche portarti oggi a scontrarti verbalmente con chi collabora con te. Poco male: un sano confronto ti sarà di aiuto per comprendere ancora meglio di chi puoi fidarti. In amore non hai che l’imbarazzo della scelta. Se sei in coppia riscopri nuovi stimoli con il partner. Se sei single non credo che lo resterai ancora a lungo: Marte e a breve Mercurio in Scorpione allietano di incontri importanti.

Leone [♌️]

Calma, sangue freddo e perché no? caro Leone, anche un briciolo di sana strategia. Ti consiglio questo oggi con la Luna e Marte ancora provocatori nel segno dello Scorpione per il tuo bisogno di chiarezza e di avere accanto persone veramente affidabili. Non è un momento in assoluto negativo ma probabilmente stai lottando per affermare le tue esigenze e per portare avanti nel lavoro un progetto che ti sta a cuore. Voglio farti una piccola, grande anticipazione: tra 7 mesi Giove entrerà nel tuo segno, apportando una serie di cambiamenti che daranno ancora più risalto al tuo impegno, ma il bello è che ora che devi seminare con il coraggio che possiedi per poter raccogliere in seguito i frutti positivi del tuo impegno. Only the brave!

Vergine [♍️]

Su la testa! Caro vergine mi piace questo giovedì che invita a riappropriarti del tuo benessere emotivo e fisico, dopo giornate un po’ sottotono. Nella professione possono esserci delle notizie importanti che saranno poi sviluppate meglio nelle prossime settimane. Certo, se appartieni alla prima e ultima decade del segno, Saturno e Urano in aspetto difficile, desiderano però farti notare che attraverso l’impegno e lo spirito di sacrificio che conosci molto bene, si ottengono le migliori soddisfazioni. In amore non vivere di sensi di colpa: se hai allontanato qualcuno sappi che lo hai fatto per rispetto di te stesso e dei tuoi sentimenti. Vietato guardarsi indietro.

Bilancia [♎️]

Buon giovedì caro Bilancia. Il tuo cielo astrologico richiama a dinamiche esterne dove c’è come al solito bisogno di lucidità e senso del dovere che possiedi ampiamente. Sole e Mercurio nel tuo segno, lustrano le tue parole rendendo carismatico e vincente ciò che vuoi comunicare agli altri. Oggi possono esserci questioni di lavoro che saranno ancora più positive durante il week end. Magari stai organizzando uno spostamento o un corso inerente a ciò che ami fare. Le stelle sottolineano il bisogno di fare una selezione e una scaletta delle priorità per far fronte a un periodo che resta intenso per tutte le tue attività. In amore vuoi chiarezza e disponibilità non solo perché le meriti ma per una questione di orgoglio e di principio. Fatti rispettare!.

Scorpione [♏️]

Ancora una giornata che trasuda per te caro Scorpione di fascino e di energie che se ben canalizzate possono condurti a traguardi importanti. In questo giovedì le stelle riflettono la necessità che hai di alleggerire il carico di un ultimo periodo e mi riferisco ad agosto scorso che non è stato semplice in generale per te da vivere. Ora puoi un po’ ripristinare l’equilibrio, specie nelle relazioni affettive dove magari ci sono state delusioni o momenti di incomprensione. Se appartieni alla prima e alla terza decade del segno, le sfide imposte da Urano e Plutone non sono altro che impegnative ma benefiche trasformazioni per il tuo vissuto personale. Come l’araba fenice che brucia e dalle sue stesse ceneri risorge, ecco che anche tu hai dinnanzi nuove aperture e prospettive. Il cuore e la mente ringraziano.

Sagittario [♐️]

Momento di riflessione e di recupero importante delle tue risorse emotive. Caro Sagittario, in questo giovedì puoi anche se con un po’ di fatica a cui ahimè visto il periodo credo che tu sia abituato, prenderti delle rivincite. L’ambito più favorito è quello relativo le comunicazioni e la tua sfera pratica. Se ci sono state persone che ti hanno remato contro o se ultimamente hai patito un po’ per organizzare al meglio le tue attività, in questo giovedì arrivano delle soddisfazioni. Nei sentimenti con Saturno retrogado nel segno dei Pesci magari puoi essere un po’ diffidente o gestire il rapporto di coppia sulla base della routine e delle responsabilità che però non devono risultare eccessive. Se ritorni ad essere la tua priorità, magicamente tutto poi funziona.

Ricordalo!

Capricorno [♑️]

Le stelle cercano di dare man forte alla tua proverbiale pazienza, ma non sempre caro Capricorno è utile stare in disparte. In questo giovedì infatti ti invito ad agire, a mettere sul tavolo una trattativa di lavoro o comunque ad usare la tua forza interiore per ottenere dei risultati. Marte in sestile nello Scorpione lavora in maniera profonda sulle tue risorse fisiche ma anche su i guadagni. Ecco perché malgrado l’ordine Giove che può disturbare il clima familiare e i la tenuta di alcuni sentimenti, non devi affatto darti per vinto. Cura maggiormente anche l’aspetto esteriore: di solito non sei eccentrico o vanitoso nel vestire, ma qualche dettaglio in più ne l’abbigliamento o un nuovo taglio di capelli possono farti sentire meglio. Anche l’occhio come sai vuole la sua parte.

Acquario [♒️]

Giovedì caro Acquario, dove i sentimenti possono farla ancora una volta da padroni. Luna e Marte in quadratura nel segno dello Scorpione, se da una parte fanno risaltare la tua vita professionale, accendendo lo scenario con nuovi stimoli; sul fronte intimità e passione ancora qualcosa non ti torna. Ti invito all’attesa oggi, a non rispolverare dissidi del passato: non hai bisogno di polemiche ma di calma e soprattutto di coerenza da chi ti è accanto. Nel lavoro Sole, Mercurio e Urano tutti magnifici, invitano a sperimentare nuovi percorsi di studio o ad incrementare i contatti che poi nel tardo autunno ti torneranno a favore. Ti consiglio quindi oggi di non impuntarti se qualcuno a livello emotivo sembra non raccogliere le tue richieste. A volte le spiegazioni non servono e tu non hai tempo ora da perdere.

Pesci [♓️]

Giovedì che può essere baciato dalla fortuna per te caro Pesci. Luna, Marte, Giove e Saturno sono estremamente positivi per gli affari e per la tua vita sociale. Quello che stai perseguendo ora a livello anche pratico sarà destinato a durare nel tempo e a darti la soddisfazione che meriti.

Nei sentimenti sei molto attento sia alle tue esigenze che a quelle del partner: momenti di passione e di svago che può essere piacevole da condividere con chi sai ti puoi davvero fidare. Nella professione oggi prosegue la tua voglia di affermare le tue competenze e capacità. Occhio solo all’invidia di qualcuno: per fortuna tu capti subito le energie non positive e sai come difenderti.