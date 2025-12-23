Diretta | Violento attacco russo con missili e droni in Ucraina. Allarme Nato: caccia polacchi in volo

È una notte di guerra totale tra Russia e Ucraina. Mosca lancia un attacco combinato di missili e droni su gran parte del territorio ucraino, facendo scattare l’allarme aereo in tutte le regioni, da Kiev all’ovest del Paese. Le difese aeree entrano in azione mentre si registrano blackout e danni alle infrastrutture.Sul fronte opposto, la Russia denuncia raid con droni ucraini e colpi a impianti strategici. Il presidente Volodymyr Zelensky accusa Mosca di deportazioni di civili, inclusi bambini, mentre Donald Trump parla di negoziati ancora in corso ma segnati da un “odio profondo” tra le parti.
Kiev, 'almeno due morti e diversi feriti in attacchi russì
È di almeno due morti e diversi feriti il primo bilancio degli attacchi compiuti dai russi nel corso della mattina in Ucraina: lo riferiscono le autorità citate dai media locali. Una persona è rimasta uccisa nella regione occidentale di Khmelnytsky, un'altra in quella di Kiev. Tra i feriti si contano anche bambini.
Polonia ha fatto alzare i caccia nel corso dell'attacco russo
L'aviazione polacca ha fatto alzare i suoi caccia mentre era in corso un raid russo su obiettivi situati sul territorio dell’Ucraina. Il comando operativo delle forze armate di Varsavia ha fatto sapere su X che "i caccia sono stati fatti decollare e i sistemi di difesa aerea terrestri, così come i sistemi di ricognizione radar, hanno raggiunto lo stato di prontezza". Azioni che - viene spiegato - "hanno carattere preventivo e mirano a garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo, in particolare nelle aree adiacenti alle zone minacciate".
Kiev, vari blackout dopo raid russi su infrastrutture energetiche
La Russia ha attaccato le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, provocando interruzioni di corrente di emergenza in diverse regioni. Lo ha reso noto il ministero della Difesa ucraino. Per questo motivo - viene spiegato - in diverse regioni sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza. In particolare modo sono state interessate le regioni di Kiev e Dnipropetrovsk.
Ucraina: "Violento attacco russo con missili e droni"
Mosca "sta effettuando un attacco combinato con missili da crociera e droni" su molte regioni ucraine: lo riferiscono i media di Kiev. "Le difese aeree sono in azione a Kiev e nella regione di Ivano-Frankivsk".
Mosca, 29 droni ucraini abbattuti stanotte sulle regioni russe
Mosca afferma che stanotte le difese aeree hanno intercettato e distrutto 29 droni ucraini sulle regioni russe. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa. Fonti locali affermano che è stato colpito l'impianto petrolchimico di Stavrolen a Budyonnovsk, situato nel territorio russo di Stavropol. Foto e video pubblicati sui social media sembrano mostrare grandi fiamme che si alzano dall'impianto. Interruzioni di corrente si sono verificate invece nelle zone settentrionali della regione ucraina di Sumy a seguito di un massiccio attacco di droni russi, secondo i media di Kiev.
Allarme aereo in tutta l'Ucraina
Secondo il sistema di allerta pubblica ufficiale, in tutta l'Ucraina è stato diramato un allarme aereo.Le sirene hanno suonato in precedenza a Kiev e in altre 17 regioni: Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Ivano-Frankivsk, Kyiv, Kirovohrad, Mykolaiv, Odesa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, Kharkiv, Khmelnytskyi, Cherkasy, Chernihiv e Chernivtsi. L’allarme è stato ora esteso alle regioni di Volyn, Zakarpattia e Lviv, coprendo l’intero territorio dell’Ucraina.
Zelensky: "52 gli ucraini rapiti dai russi nella regione di Sumy"
Sono 52 le persone rapite dalle truppe di Mosca nella regione ucraina orientale di Sumy, dal villaggio di Hrabovske che si trova a circa 200 metri dal confine russo. Lo ha dichiarato ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, specificando che tra i deportati ci sono anche diversi bambini.
Trump: "Trattative proseguono, ma c'è odio fra Russia e Ucraina"
I colloqui procedono ma c'è odio fra le parti. Lo ha detto Donald Trump rispondendo a una domanda sulle trattative fra Russia e Ucraina.