Diretta | Violento attacco russo con missili e droni in Ucraina. Allarme Nato: caccia polacchi in volo

L'aviazione polacca ha fatto alzare i suoi caccia mentre era in corso un raid russo su obiettivi situati sul territorio dell’Ucraina. Il comando operativo delle forze armate di Varsavia ha fatto sapere su X che "i caccia sono stati fatti decollare e i sistemi di difesa aerea terrestri, così come i sistemi di ricognizione radar, hanno raggiunto lo stato di prontezza". Azioni che - viene spiegato - "hanno carattere preventivo e mirano a garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo, in particolare nelle aree adiacenti alle zone minacciate".