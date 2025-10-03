Diretta | Notte di raid in Ucraina. Droni sull'aeroporto di Monaco: voli fermi per ore

Dall’Ucraina alla Germania, la notte appena trascorsa è stata segnata da escalation e timori di sicurezza. Kiev e altre città ucraine sono state bersaglio di bombardamenti russi con missili balistici e da crociera, puntati in particolare contro infrastrutture energetiche.Mosca ha denunciato a sua volta un attacco con 20 droni ucraini, intercettati nelle regioni di confine e sul Mar Nero. Intanto in Germania, l’aeroporto di Monaco di Baviera è stato paralizzato per ore dopo avvistamenti di droni, con migliaia di passeggeri bloccati e voli dirottati.
Nella notte attacchi contro le città ucraine
Nella notte bombardamenti con missili balistici e da crociera contro le città ucraine. Colpite Kiev, Odessa, Poltava, Dnipro, Sumy e Kharkiv. Secondo le autorità ucraine i raid puntavano a colpire impianti energetici.
Massive Russian missile and drone attack on Ukraine last night.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 3, 2025
Russia used cruise missiles, ballistic missiles, and drones, often simultaneously.
A sleepless night for millions of Ukrainians. pic.twitter.com/MmS2G6GjH0
Aeroporto Monaco, 3.000 passeggeri colpiti da chiusura scalo
Sono 17 i voli che non sono riusciti a decollare dall'aeroporto di Monaco di Baviera dopo che il controllo del traffico aereo tedesco (Dfs) ha prima limitato, e poi sospeso, le operazioni di volo nello scalo dalle 22.18 di ieri a causa di diversi avvistamenti di droni. Le cancellazioni hanno interessato quasi 3.000 passeggeri. Inoltre, 15 voli in arrivo sono stati dirottati verso Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte. Lo rende noto lo stesso aeroporto. Nei terminal sono stati allestiti brandine e forniti coperte, bevande e snack per i viaggiatori in transito colpiti dalle cancellazioni. L'aeroporto di Monaco è uno dei principali della Germania, con un volume dei passeggeri che nel 2024 è stato di circa 41,6 milioni di viaggiatori.
Mosca, 20 droni ucraini intercettati nella notte su regioni russe
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 20 droni ucraini durante la notte sopra le regioni russe e il Mar Nero.Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo secondo quanto riporta l'agenzia Tass.Secondo il dipartimento, dalle 23:00 (ora di Mosca) del 2 ottobre alle 7:00 (ora di Mosca) del 3 ottobre, le forze di allerta aerea hanno intercettato e distrutto 20 droni ucraini ad ala fissa. Nove droni sono stati abbattuti sul Mar Nero, quattro sulla regione di Voronezh, tre sulla regione di Belgorod, tre sulla Repubblica di Crimea e uno sulla regione di Kursk.
Germania: allarme droni in aeroporto Monaco, voli sospesi nella notte
Nella notte, il controllo del traffico aereo tedesco (DFS) ha limitato le operazioni di volo sull'aeroporto di Monaco di Baviera dalle 22:18 e in seguito le ha sospese del tutto a causa di diversi avvistamenti di droni. Di conseguenza, 17 voli non sono riusciti a decollare da Monaco quella sera, con conseguenze per quasi 3.000 passeggeri. L'aeroporto di Monaco, si legge in una nota dello scalo, in collaborazione con le compagnie aeree, si è immediatamente preso cura dei passeggeri nei terminal. Sono state allestite brandine e sono stati forniti coperte, bevande e snack. Inoltre, 15 voli in arrivo sono stati dirottati verso Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte.Partenze e arrivi sono ripresi poco prima delle 6 e al momento regolari.