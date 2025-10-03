Diretta | Notte di raid in Ucraina. Droni sull'aeroporto di Monaco: voli fermi per ore

Nella notte, il controllo del traffico aereo tedesco (DFS) ha limitato le operazioni di volo sull'aeroporto di Monaco di Baviera dalle 22:18 e in seguito le ha sospese del tutto a causa di diversi avvistamenti di droni. Di conseguenza, 17 voli non sono riusciti a decollare da Monaco quella sera, con conseguenze per quasi 3.000 passeggeri. L'aeroporto di Monaco, si legge in una nota dello scalo, in collaborazione con le compagnie aeree, si è immediatamente preso cura dei passeggeri nei terminal. Sono state allestite brandine e sono stati forniti coperte, bevande e snack. Inoltre, 15 voli in arrivo sono stati dirottati verso Stoccarda, Norimberga, Vienna e Francoforte.Partenze e arrivi sono ripresi poco prima delle 6 e al momento regolari.