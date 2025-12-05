Diretta | Putin: "Nessun dialogo con l'Europa". Allarme in Francia, droni sulla base dei sottomarini nucleari: artiglieria in azione

A candidarmi "non ci penso neppure. In questo periodo tanto difficile occorre l’impegno di tutti per difendere il Paese. Quando dovesse arrivare il momento di votare vedrò che fare, ma adesso si deve lavorare per l’unità contro il nemico comune". Lo dichiara in un'intervista al Corriere della Sera Dmytro Kuleba, ex ministro degli Esteri ucraino. Zelensky resterà al suo posto? "L’unico modo per cambiare il presidente sono le elezioni democratiche, che possono avvenire solo dopo la fine della guerra. Zelensky ha fatto una mossa importante rimpiazzando Yermak e ciò apre a rinnovamenti fondamentali nel governo: possiamo diventare molto più efficienti contro l’invasione russa", ha spiegato. "Putin crede di stare vincendo. Ma non dobbiamo essere apocalittici, perché noi abbiamo il tempo sufficiente per cambiare la situazione a nostro favore", ha proseguito. "Ucraina, Europa e Stati Uniti lavorino assieme, nulla è predeterminato. È vero che negli ultimi tempi la Russia ha imparato le lezioni della guerra meglio di noi, ma ciò non significa che nel prossimo paio d’anni non possiamo diventare più forti". Riguardo la questione degli asset russi discussa dall'Europa "occorre che gli europei considerino il riarmo come una priorità vitale: devono usare i fondi russi congelati per finanziare l’Ucraina. Tuttavia, gli europei hanno atteggiamenti molto diversi tra loro. Alcuni sono ben consapevoli della gravità della situazione, altri per nulla. Il premier belga teme lo scontro con Putin perché in cuor suo valuta che vincerà la guerra e non vuole esser vittima di rappresaglie russe. Ma tutte queste incertezze", ha sottolineato, "spariranno quando i droni russi inizieranno a colpire in Europa".