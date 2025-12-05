Diretta | Putin: "Nessun dialogo con l'Europa". Allarme in Francia, droni sulla base dei sottomarini nucleari: artiglieria in azione

La guerra in Ucraina entra in una fase di forti pressioni militari e diplomatiche. Mosca rivendica nuovi avanzamenti nel Donetsk, mentre da Washington arrivano segnali di una strategia volta a contenere il rischio di escalation e ridefinire i rapporti tra Europa e Russia.Londra valuta lo sblocco degli asset russi congelati, Kiev denuncia vittime civili e si moltiplicano gli sforzi negoziali tra Stati Uniti, Europa e Cremlino. Un quadro teso, segnato da aperture, timori e nuovi fronti sul terreno.
Kiev, colpite in Russia raffineria di Syzran e porto a Krasnodar
Le forze di difesa ucraine hanno colpito la raffineria di petrolio di Syzran nella regione di Samara e le infrastrutture portuali nella regione di Krasnodar della Federazione Russa. Lo ha riferito lo Stato maggiore delle Forze armate dell'Ucraina su Telegram, ripreso da Rbc. Il porto marittimo di Temryuk movimenta merci varie e gas naturale liquefatto e prodotti chimici, ed è coinvolto nell'approvvigionamento dell'esercito di occupazione russo.
Usa in pressing su europei contro l'uso asset russi
Gli Usa hanno esercitato pressioni su diversi paesi dell'Unione Europea nel tentativo di bloccare i piani di utilizzare gli asset russi congelati per sostenere un massiccio prestito all'Ucraina. Lo riporta Bloomberg. I funzionari statunitensi hanno sostenuto davanti agli Stati membri che tali beni sono necessari per garantire un accordo di pace tra Kiev e Mosca e non dovrebbero essere utilizzati per prolungare la guerra, hanno affermato i diplomatici, che hanno parlato a condizione di rimanere anonimi.
Francia, 5 droni sorvolano base sottomarini nucleari: artiglieria in azione
Cinque droni hanno sorvolato ieri sera la base sottomarina francese dell'Ile Longue, nella rada di Brest, all'estremo ovest della Francia, dove sono dislocati i sottomarini nucleari lanciamissili della dissuasione nucleare francese, si è appreso dalla gendarmeria locale. Il battaglione di artiglieria marittima che protegge il sito "ha effettuato diversi tiri antidrone", secondo la stessa fonte.
La base francese è protetta da 120 gendarmi della marina in coordinazione con un battaglione di fucilieri. Nel sito sono presenti 4 sottomarini di cui viene assicurata la manutenzione, almeno uno dei quali è in permanenza in mare per garantire la dissuasione nucleare. I droni individuati con mezzi tecnici sono stati cinque. Il sorvolo in questa zona vietata non è raro da parte di droni, la notte fra il 17 e il 18 novembre ne era stato segnalato un altro "al di sopra della penisola di Crozon", di cui fa parte l'Ile Longue.
Mosca, conquistato un altro villaggio nel Donetsk
Le forze russe hanno conquistato il villaggio di Bezymyannoye, nel Donetsk, nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca in una nota citata dalla Tass. "Grazie alle azioni coordinate delle unità del Gruppo di forze del Sud, l'insediamento di Bezymyannoye nella Repubblica Popolare di Donetsk è stato liberato", si legge.
Usa: "Impegno per migliorare relazioni tra europei e Russia"
Gli Usa dovranno mettere in atto "un significativo impegno diplomatico" per far sì che i Paesi europei stabiliscano migliori relazioni con la Russia. E' quanto si legge nel documento sulla sicurezza strategica pubblicato dalla Casa Bianca. "In seguito alla guerra in Ucraina - si afferma nel documento - le relazioni europee con la Russia sono ora profondamente indebolite, e molti europei vedono la Russia come una minaccia esistenziale". Pertanto, gli Stati Uniti dovranno esercitare "un significativo impegno diplomatico" al fine "sia di ripristinare le condizioni di stabilità strategica nel continente euroasiatico, sia di attenuare il rischio di un conflitto tra la Russia e gli Stati europei".
Usa: "Nato non può essere alleanza in perpetua espansione"
"E' interesse fondamentale degli Stati Uniti negoziare una rapida cessazione delle ostilità in Ucraina" al fine di "prevenire escalation involontarie o un'espansione della guerra e ripristinare una stabilità strategica con la Russia". Lo si legge nel documento sulla strategia di sicurezza nazionale pubblicato dalla Casa Bianca. Washington vuole inoltre "mettere fine alla percezione, e prevenire la realtà, di una Nato come alleanza in perpetua espansione".
Times: "Gb vuole sbloccare 9 miliardi di asset russi per Kiev"
Il governo britannico del premier Keir Starmer vuole sbloccare 8 miliardi di sterline (9 miliardi di euro) di asset russi congelati nel Regno Unito per sostenere l'Ucraina. È quanto riporta in prima pagina il Times, secondo cui Londra sta cercando di mediare un accordo con l'Ue e altri Paesi alleati, come il Canada, al fine di stanziare fino a 100 miliardi di sterline per lo sforzo bellico di Kiev. Stando al quotidiano britannico, la somma coprirebbe oltre due terzi del fabbisogno finanziario dell'Ucraina nei prossimi due anni, sia per continuare la guerra che per finanziare la ricostruzione qualora si raggiungesse un accordo di pace. Come però sottolinea una fonte governativa al Times, il meccanismo esatto per sbloccare i beni russi congelati nel Regno e consegnarli all'Ucraina non è stato ancora individuato. Mentre anche l'Ue sta incontrando molte difficoltà per trovare una soluzione rispetto agli asset di Mosca. La ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper ha spinto per un cambiamento di approccio, anche nel corso della recente ministeriale Nato a Bruxelles, affermando che i Paesi alleati devono operare insieme su questo dossier per arrivare a un "piano coordinato". Questo si inserisce nel quadro dell'elevata tensione fra Londra e Mosca dopo che ieri è stato convocato l'ambasciatore russo nel Regno e annunciate sanzioni contro l'agenzia di intelligence militare Gru. Decisioni arrivate a seguito della conclusione dell'inchiesta pubblica sull'attacco con l'agente nervino Novichok a Salisbury nel 2018 contro l'ex agente transfuga russo Sergei Skripal riparato nel sud dell'Inghilterra. Il presidente Vladimir Putin è stato definito come "moralmente responsabile" per la morte di Dawn Sturgess, la donna 44enne unica vittima nella vicenda.
Cremlino: "Possibile in futuro nuovo vertice Putin-Trump"
Un nuovo vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump potrebbe aver luogo nel prossimo futuro. Lo ha affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov al canale televisivo Zvezda, citato dalla Tass. "Potrebbe certamente avvenire", ha spiegato, aggiungendo che i colloqui di martedì al Cremlino tra lo stesso Putin e gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner "si sono bastati sulle intese chiave raggiunte al vertice di Anchorage".
Kiev: un 12enne morto in raid russo a Dnipropetrovsk
Un 12enne è morto e altre persone sono rimaste ferite in un raid con droni delle forze russe nella regione di Dnipropetrovsk. Lo riporta Rbc-Ukraine citando il capo dell'amministrazione regionale Vladyslav Haivanenko, secondo cui il minorenne è stato colpito nel distretto di Sinelnyky. Tra i feriti ci sono una donna di 37 anni e un uomo di 39 anni.
Cremlino: Ue non collabora, con Usa progressi nei negoziati"
Gli europei "avanzano costantemente richieste inaccettabili per Mosca" e "non stanno contribuendo al raggiungimento di un accordo tra Washington e Mosca" sulla questione ucraina. Lo ha affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov al canale televisivo Zvezda, citato da Ria Novosti. Secondo Ushakov, Russia e Stati Uniti stanno "facendo progressi nei negoziati principali a cui partecipa il nostro presidente". Mosca, ha aggiunto, è pronta a continuare a collaborare con il team americano dell'amministrazione Trump sulla risoluzione ucraina.
Kuleba: "Restiamo uniti con Zelensky, Europa usi gli asset russi"
A candidarmi "non ci penso neppure. In questo periodo tanto difficile occorre l’impegno di tutti per difendere il Paese. Quando dovesse arrivare il momento di votare vedrò che fare, ma adesso si deve lavorare per l’unità contro il nemico comune". Lo dichiara in un'intervista al Corriere della Sera Dmytro Kuleba, ex ministro degli Esteri ucraino. Zelensky resterà al suo posto? "L’unico modo per cambiare il presidente sono le elezioni democratiche, che possono avvenire solo dopo la fine della guerra. Zelensky ha fatto una mossa importante rimpiazzando Yermak e ciò apre a rinnovamenti fondamentali nel governo: possiamo diventare molto più efficienti contro l’invasione russa", ha spiegato. "Putin crede di stare vincendo. Ma non dobbiamo essere apocalittici, perché noi abbiamo il tempo sufficiente per cambiare la situazione a nostro favore", ha proseguito. "Ucraina, Europa e Stati Uniti lavorino assieme, nulla è predeterminato. È vero che negli ultimi tempi la Russia ha imparato le lezioni della guerra meglio di noi, ma ciò non significa che nel prossimo paio d’anni non possiamo diventare più forti". Riguardo la questione degli asset russi discussa dall'Europa "occorre che gli europei considerino il riarmo come una priorità vitale: devono usare i fondi russi congelati per finanziare l’Ucraina. Tuttavia, gli europei hanno atteggiamenti molto diversi tra loro. Alcuni sono ben consapevoli della gravità della situazione, altri per nulla. Il premier belga teme lo scontro con Putin perché in cuor suo valuta che vincerà la guerra e non vuole esser vittima di rappresaglie russe. Ma tutte queste incertezze", ha sottolineato, "spariranno quando i droni russi inizieranno a colpire in Europa".
Trump: "Lavoriamo duramente per arrivare a un accordo"
Gli Stati Uniti stanno "lavorando molto duramente" per un accordo di pace tra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump durante la cerimonia di accensione dell'albero di Natale vicino alla Casa Bianca. "Stiamo portando la pace in tutto il mondo. Stiamo risolvendo guerre a livelli mai visti prima. Otto. Ne stiamo cercando un'altra: quella tra Russia e Ucraina. Se possibile, e credo che prima o poi ci arriveremo", ha detto il tycoon, citato dai media statunitensi. "La settimana scorsa, 8mila soldati sono stati uccisi. Il mese scorso, 27mila soldati sono stati uccisi inutilmente. Dobbiamo fermare tutto questo. E ci stiamo lavorando duramente".
Media: "Vance frustrato da trattative Ucraina, ma ottimista"
Il fallimento finora nel mediare un accordo per porre fine alla guerra della Russia contro l'Ucraina è la sua più grande frustrazione come vicepresidente degli Stati Uniti: lo ha detto JD Vance in una intervista alla Nbc, ripresa dalla Ukrainska Pravda. "La questione Russia-Ucraina è stata una fonte di frustrazione perenne, credo, per l'intera Casa Bianca", ha detto il vice di Donald Trump. "Penso che pensassimo davvero, e avete sentito il presidente dirlo un milione di volte - ha aggiunto - che quella sarebbe stata la guerra più facile da risolvere. E se aveste definito la pace in Medio Oriente più facile da raggiungere rispetto alla pace nell'Europa orientale, vi avrei dato dei pazzi". Vance ha aggiunto però di rimanere ottimista. "Penso, per quel che vale, che abbiamo fatto molti progressi, ma non siamo ancora del tutto al traguardo - ha detto - Penso che ci sia speranza, si spera che nelle prossime settimane ci siano buone notizie su quel fronte".
Media, terminato colloquio a Miami tra Witkoff e Umerov
A Miami si sono conclusi i colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina. Lo riferiscono a Suspilne fonti della delegazione di Kiev, guidata dal segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale Rustem Umerov e il capo di stato maggiore Andriy Hnatov. Non sono al momento emersi dettagli sull'esito dell'incontro. La delegazione Usa era guidata dall'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, che martedì scorso è volato a Mosca per discutere del piano di pace con il presidente russo Vladimir Putin.
Xi-Macron: "Sostegno a sforzi su cessate fuoco in Ucraina"
Cina e Francia, sull'Ucraina, "sostengono gli sforzi su cessate il fuoco e ripristino della pace basati su diritto internazionale, verità e principi della Carta dell'Onu". Nella Dichiarazione congiunta sulla situazione in Ucraina e Palestina, diffusa dopo i colloqui di giovedì a Pechino tra i presidenti Xi Jinping ed Emmanuel Macron, si rimarca la soluzione dei due Stati, Israele e Palestina, in Medio Oriente. Le parti, "membri permanenti del Consiglio di Sicurezza Onu, si impegnano a ricercare soluzioni "pacifiche" e "costruttive basate sul diritto internazionale" contro sfide e minacce "a sicurezza e stabilità internazionali".