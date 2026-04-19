Trump: "Dall'Iran grave violazione ma la pace ci sarà". Traffico a Hormuz bloccato. E la portaerei Ford torna in Medio Oriente

Teheran ha già richiuso Hormuz, in risposta al blocco dei porti imposto da Washington. Tre mercantili colpiti da proiettili dei pasdaran, mentre riesce a passare l'italiana Msc. "Non potete ricattarci", avverte Trump. L'accordo è "ancora lontano", afferma il leader iraniano Ghalibaf. Meloni conferma che Roma farà la sua parte per garantire la navigazione nella Stretto ma solo quando sarà consolidato il cessate il fuoco e dopo l'ok del Parlamento. "Israele è un grande alleato, a differenza di altri", commenta il presidente Usa.

regua violata in Libano: un soldato Unifil francese è morto e altri tre sono stati feriti in un attacco attribuito a Hezbollah, che però nega. Quanto accaduto è "inammissibile", scrive Mattarella a Macron esprimendo il "cordoglio" dell'Italia

Trump: "I miei negoziatori vanno a Islamabad, domani le trattative" I negoziatori americani "stanno andando a Islamabad, in Pakistan. Saranno lì domani per le trattative". Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth.

Trump: "Dall'Iran grave violazione ma la pace ci sarà" L'Iran ha commesso una "grave violazione" del cessate il fuoco, ma un accordo di pace ci sarà. Lo ha detto Donald Trump a Abc. "Accadrà. In un modo o nell'altro. Con le buone o con le cattive. Accadrà", ha osservato.

Pasdaran, stiamo ricostruendo più missili e droni durante la tregua Il comandante delle forze aerospaziali delle Guardie Rivoluzionarie Majid Mousavi ha dichiarato che l'Iran sta ricostruendo le riserve di missili e droni a un ritmo più rapido rispetto a prima, durante il cessate il fuoco in corso con gli Stati Uniti. "Durante il cessate il fuoco, la nostra velocità di aggiornamento e rifornimento delle piattaforme di lancio di missili e droni è maggiore rispetto a prima della guerra. Il nemico non è in grado di adottare tali misure ed è costretto a far arrivare munizioni goccia a goccia dall'altra parte del mondo", ha aggiunto, citato da Mehr, sottolineando: "Hanno perso anche questa fase della guerra. Hanno perso lo Stretto, il Libano e la regione".

Media Iran, respinte due petroliere, volevano attraversare Hormuz Questa mattina due petroliere che stavano tentando di attraversare lo Stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro in seguito agli avvertimenti delle forze armate iraniane. Lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim. Al momento del proseguimento del blocco navale statunitense contro l'Iran le due petroliere battevano bandiera del Botswana e dell'Angola e intendevano transitare attraverso questa strategica via d'acqua, ma grazie all'intervento delle forze armate iraniane sono state costrette a cambiare rotta e a ritirarsi.

Idf, confermiamo Hezbollah responsabile morte soldato Unifil francese "L'intelligence delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) conferma: Hezbollah ha aperto il fuoco contro le forze Unifil durante il cessate il fuoco, uccidendo e ferendo alcuni membri del personale". Lo scrive su X l'esercito israeliano. Nell'episodio è rimasto ucciso un militare francese. "Una cellula terroristica di Hezbollah ha aperto il fuoco contro le forze Unifil mentre queste tentavano di bonificare la zona di Al-Ghandouriyah, nel sud del Libano. A seguito della sparatoria, un soldato Unifil è rimasto ucciso e altri tre membri del personale sono rimasti feriti, due dei quali gravemente".

Israele: "Araghchi nella bufera, i pasdaran vorrebbero rimuoverlo" Nel fine settimana, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è stato oggetto di critiche severe e insolite, finendo al centro di un attacco da parte di elementi delle Guardie Rivoluzionarie. Allo stesso tempo, cresce la convinzione che il comandante dei pasdaran eserciti una notevole influenza sul processo decisionale nei negoziati con gli Stati Uniti. E' quanto sostiene una analisi pubblicata dalla testata israeliana Channel 12. La tempesta è scoppiata dopo che Araqchi ha annunciato venerdì su X che lo Stretto di Hormuz era completamente aperto. Pochi minuti dopo, Donald Trump si è affrettato a dichiarare che l'Iran aveva riaperto lo stretto. I media affiliati alle Guardie Rivoluzionarie, tra cui le agenzie Tasnim, Fars e Mehr, hanno attaccato il ministro, sostenendo che il suo tweet avesse creato confusione e offerto a Trump l'opportunità di presentarsi come vincitore. La Mehr ha esplicitamente affermato che i negoziati non erano gestiti esclusivamente dal Ministero. A quanto riporta la testata israeliana, importanti figure conservatrici in parlamento avrebbero chiesto la rimozione di Araqchi, sostenendo che la sua dichiarazione abbia fatto scendere i prezzi del petrolio e dato agli Stati Uniti un vantaggio nei negoziati. Intanto, secondo alcuni studi, il comandante delle Guardie Rivoluzionarie Ahmad Ahidi e i suoi uomini sono riusciti a stabilire il controllo non solo sulla risposta militare iraniana in combattimento, ma anche sulla posizione nei negoziati. Secondo alcune fonti, furono proprio le Guardie a fare pressione sui religiosi affinché nominassero Mojtaba Khamenei Guida Suprema. Vahidi è considerato da anni una delle figure più importanti e di spicco nel campo della sicurezza in Iran ma la sua carriera non si limita all'ambito militare: è stato ministro della Difesa e ministro dell'Interno. Questa combinazione lo pone in un punto d'incontro strategico tra le forze armate, i servizi segreti e la classe politica.

Vance: "Grato al Papa per aver detto di non voler dibattere con Trump" "Sono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre la narrativa dei media alimenta costantemente i conflitti - e sì, disaccordi reali ci sono stati e ci saranno - la realtà è spesso molto più complicata". Così il vicepresidente Usa JD Vance su X commenta le parole con cui il Pontefice ha spiegato che i suoi discorsi non sono da interpretare "come se cercassi di dibattere nuovamente con il presidente Trump, cosa che non è nel mio interesse". Vance ha aggiunto che dal momento che il Papa "predica il vangelo, come deve" questo "inevitabilmente significa che offre le sue opinioni su questioni morali del momento". "Il presidente e la sua intera amministrazione, lavorano per applicare questi principi morali in un mondo caotico. Lui sarà nelle nostre preghiere - conclude Vance riferendosi a Papa Leone - e spero che noi saremo nelle sue".

Pezeshkian: "Trump non ha il diritto di negarci i benefici del nucleare" "Il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran non dovrebbe usare il suo potere nucleare, ma non spiega di quale crimine si tratti. Qual è la sua posizione nel mondo per poter privare una nazione dei suoi diritti legali?". Ad affermarlo è il presidente dell'Iran Masoud Pezeshkian. "Secondo i principi umanitari, ognuno dovrebbe godere dei propri diritti legittimi e noi chiediamo che l'Iran venga trattato secondo giustizia nel sistema internazionale" aggiunge. "Trump non ha il diritto di negare i diritti a un popolo e di affermare che l'Iran non può trarre beneficio dal suo diritto nucleare" le sue parole citate da Al-Jazeera.

Media, traffico in stretto Hormuz è nuovamente bloccato Il traffico nello Stretto di Hormuz è nuovamente bloccato dopo che due navi sono state attaccate ieri. Lo scrive Cnn. Secondo i dati di Marine Traffic, la maggior parte delle navi presenti nella zona si è spostata più all'interno del Golfo Persico o in zone relativamente sicure verso il Golfo dell'Oman. Ieri, ricorda Cnn, alcune cannoniere iraniane hanno aperto il fuoco contro una petroliera in transito nello stretto, e una seconda imbarcazione sarebbe stata colpita da un "proiettile non identificato", secondo quanto riportato dall'Organizzazione britannica per il controllo del traffico marittimo (UK Maritime Traffic Organization). Nuova Delhi ha dichiarato che due navi battenti bandiera indiana sono state coinvolte negli incidenti nello stretto e ha convocato il proprio ambasciatore in Iran in merito.Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha annunciato che bloccherà lo stretto e che "l'avvicinamento allo Stretto di Hormuz sarà considerato cooperazione con il nemico e qualsiasi imbarcazione che lo infranga sarà presa di mira".

Wsj: "Trump non approvò la presa di Kharg perché temeva alti costi umani" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha appoggiato l'idea di conquistare l'isola iraniana di Kharg, temendo un numero significativo di vittime tra i soldati americani. E' quanto rivela il Wall Street Journal, citato e ripreso da diversi media internazionali tra cui la russa Tass e l'ucraina Rbc. Trump si oppose all'invio di soldati nonostante gli fosse stato assicurato che la missione avrebbe avuto successo e che la conquista del territorio avrebbe garantito agli Stati Uniti l'accesso allo stretto. Ma temeva perdite americane inaccettabilmente elevate. "Sarebbero facili bersagli", avrebbe detto Trump, secondo fonti citate dal Wall Street Journal. Le stesse fonti affermano che Trump avrebbe urlato contro i suoi collaboratori per diverse ore dopo aver appreso che un aereo statunitense era stato abbattuto in Iran e che due piloti risultavano dispersi. Ha preteso che l'esercito intervenisse immediatamente per catturarli perché, sempre secondo le stesse fonti, le immagini della crisi degli ostaggi iraniani del 1979 erano costantemente presenti nella sua mente.

Media, Teheran ha ancora accesso a 70% scorte missili balistici Secondo le valutazioni dell'intelligence statunitense, l'Iran probabilmente ha ancora accesso a circa il 70% delle sue scorte di missili balistici prebelliche e a circa il 60% dei suoi lanciatori missilistici, come riporta il New York Times.Inoltre, conserva ancora circa il 40% del suo arsenale di droni, afferma il quotidiano statunitense, citando funzionari dell'intelligence e militari Usa. Secondo il Nyt, quando l'8 aprile è entrato in vigore il cessate il fuoco di due settimane tra Iran e Stati Uniti, Teheran aveva accesso a circa la metà dei suoi lanciatori di missili balistici. Da allora, secondo quanto riportato, è riuscita a dissotterrare altri 100 lanciatori, portando il totale dei lanciatori missilistici operativi a circa il 60% del livello prebellico. Oltre ai lanciatori, la testata afferma che l'Iran sta anche lavorando per recuperare eventuali scorte di missili rimaste sepolte sotto le macerie degli attacchi statunitensi e israeliani. Una volta completato, secondo i funzionari dell'intelligence statunitense, Teheran disporrà di arsenali missilistici pari a circa il 70% di quelli prebellici.

La portaerei Usa Ford è tornata nelle acque del Medio Oriente La più grande portaerei del mondo, la Uss Gerald R. Ford, è rientrata nelle acque del Medio Oriente e dopo aver passato il canale di Suez si trova ora nel Mar Rosso. La notizia è riportata da diversi media internazionali. La Ford, che fino a poco tempo fa operava nel Mediterraneo orientale, ha attraversato Suez insieme a due cacciatorpediniere, la Uss Mahan e la Uss Winston S. Churchill, e ora opera nel Mar Rosso. Lo riferiscono funzionari statunitensi. La Ford sta tornando nel Mar Rosso dopo oltre un mese trascorso nel Mediterraneo a seguito di un grave incendio in una lavanderia che ha costretto la nave a rientrare in porto per riparazioni. Questa settimana la portaerei ha anche battuto il record per la più lunga permanenza in missione di una portaerei dalla guerra del Vietnam. L'arrivo della Ford la rende la seconda portaerei nella regione, oltre alla USS Abraham Lincoln nel Mar Arabico. Secondo un funzionario della difesa, anche la Uss George H. W. Bush si sta dirigendo verso la regione e attualmente si trova al largo delle coste del Sudafrica.

Trump: "Israele grande alleato a differenza di altri" "Che piaccia o no, Israele ha dimostrato di essere un grande alleato degli Stati Uniti d'America. Sono coraggiosi, audaci, leali e intelligenti e, a differenza di altri che hanno mostrato il loro vero volto in momenti di conflitto e stress". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post sul suo social Truth. "Israele combatte con tenacia e sa come vincere", ha aggiunto.

Trump: "Iran non ci ricatterà" Parlando con i giornalisti nello Studio Ovale, Donald Trump ha affermato che sono in corso "ottimi colloqui" con l'Iran, ma che non permetterà a Teheran di "ricattare" gli Stati Uniti sullo Stretto di Hormuz. Il tycoon ha poi apostrofato gli iraniani come "un po' furbi, come fanno da 47 anni".

Iran: "Progressì nei colloqui con gli Usa ma l'accordo è 'ancora lontano" I colloqui di pace tra Iran e Stati Uniti hanno "fatto progressi" ma un accordo definitivo è "ancora lontano", ha dichiaratoto il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf. "Siamo ancora lontani dalla conclusione delle discussioni", ha detto Ghalibaf in un'intervista alla televisione di Teheran "Abbiamo fatto progressi nei negoziati, ma rimangono molte divergenze e alcuni punti fondamentali sono ancora irrisolti", ha aggiunto il leader iraniano. Durante l'incontro dell'11 e 12 aprile di Islamabad (il più alto di livello tra i due paesi dalla Rivoluzione iraniana del 1979) "abbiamo sottolineato che non abbiamo assolutamente fiducia negli Stati Uniti", ha affermato Ghalibaf. "Gli Usa devono prendere la decisione di guadagnarsi la fiducia del popolo iraniano", ha continuato il leader di Teheran aggiungendo: "Devono abbandonare l'unilateralismo e lo spirito di imposizione nel loro approccio al dialogo". Ghalibaf ha quindi sottolineato che l'Iran ha accettato il cessate il fuoco di due settimane entrato in vigore l'8 aprile solo perché gli Stati Uniti lo avevano richiesto. "Eravamo vittoriosi sul campo, il nemico non aveva raggiunto nessuno dei suoi obiettivi e l'Iran controllava anche lo Stretto di Hormuz", ha detto. "Se abbiamo accettato il cessate il fuoco è stato perché loro avevano accettato le nostre richieste".