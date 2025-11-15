Diretta | Zelensky avvia le purghe. Feroci combattimenti Zaporizhzhia. E Kiev centra una raffineria russa

L’Ucraina vive una giornata segnata da sviluppi militari e politici cruciali. Sul fronte interno, il presidente Zelensky avvia una profonda riorganizzazione delle aziende energetiche statali dopo il nuovo scandalo di corruzione che ha travolto il settore.Intanto la guerra continua a intensificarsi: Kiev rivendica attacchi in profondità sul territorio russo, mentre Mosca colpisce infrastrutture energetiche ucraine causando blackout diffusi. Combattimenti violenti si registrano in diverse regioni, con vittime civili e pressioni crescenti sul fronte orientale.
Kiev: "Oltre 800 attacchi russi a nostre ferrovie da inizio anno"
"Dall'inizio dell'anno ci sono stati 800 attacchi alle infrastrutture ferroviarie e più di 3.000 strutture ferroviarie sono state danneggiate. Ciò che abbiamo visto in questi attacchi sempre più intensi è che prendono di mira i treni, cercando soprattutto di uccidere i macchinisti". È quanto afferma al Guardian Oleksii Kuleba, vice primo ministro responsabile delle infrastrutture, che ha precisato che gli attacchi alla rete dall'inizio del 2025 hanno causato danni per un totale di 1 miliardo di dollari. "Se si confrontano solo gli ultimi tre mesi, gli attacchi sono triplicati", ha aggiunto Kuleba.
Altre agenzie
Zelensky, al via riorganizzazione aziende statali in settore energetico
"Stiamo iniziando a riorganizzare le principali aziende statali che operano nel settore energetico. Parallelamente alla verifica completa delle attività finanziarie, è necessario rinnovare la gestione di queste aziende. Oggi, insieme alla premier Yulia Svyrydenko e al ministro dell'Economia Oleksiy Sobolev, abbiamo definito la procedura da seguire". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su Telegram dopo lo scandalo di corruzione che ha travolto il settore energetico. Riguardo alla società Energoatom, che gestisce le centrali nucleari, Zelensky ha affermato che "entro una settimana dovranno essere soddisfatte tutte le condizioni per la formazione di un nuovo e professionale consiglio di sorveglianza della società" e "per il completo riassetto del consiglio di amministrazione".
Kiev: "Colpita una raffineria di petrolio a Rjazan in Russia"
Le forze armate ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio di Rjazan, in Russia, provocando "numerose esplosioni" e un "vasto incendio" nell'impianto: lo ha reso noto lo Stato maggiore di Kiev in un comunicato pubblicato su Facebook. In oltre sono anche state colpite una stazione radar in Crimea, un convoglio militare russo nell'area di Tomkak, nella regione ucraina di Zaporizhzhia e "assembramenti" di soldati di Mosca nella zona di Kharkiv. Per quanto riguarda la raffineria di Rjazan, lo Stato maggiore ucraino sottolinea che l'impianto è utilizzato per produrre carburanti utilizzati dall'aviazione russa nella guerra in corso.
In Ucraina attacco russo e blackout nella regione di Cernihiv
Un bombardamento russo ha danneggiato una "importante infrastruttura energetica" nel distretto ucraino di Nizhyn, a nord-est di Kiev, e lasciato senza elettricità "buona parte" della regione di Chernihiv: lo riporta l'agenzia Ukrinform, citando un comunicato della compagnia Chernihiv Oblenergo. "Non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno, i tecnici energetici inizieranno i lavori di riparazione d'emergenza", aggiunge la nota
Kiev, distrutta strada che collega Selidove e Pokrovsk
L'esercito ucraino ha distrutto la strada che collegava Selidove a Pokrovsk, per impedire ai russi di utilizzare questa via per infiltrarsi in città con mezzi leggeri. Lo ha riferito su Facebook il 7° Corpo di reazione rapida delle Forze d'assalto aviotrasportate delle Forze armate ucraine. Lo riporta Rbc-Ucraina.
Kiev: Avviata produzione in serie dei nuovi droni intercettori"
Le autorità ucraine hanno riferito che è stata avviata la produzione in serie dei nuovi droni intercettori sviluppati internamente per rafforzare le difese aeree. I primi tre produttori hanno avviato le operazioni e altri 11 si stanno preparando, ha detto il ministero della Difesa, secondo quanto riporta il Guardian. I droni saranno basati su una tecnologia sviluppata internamente chiamata 'Octopus' per intercettare i droni Shahed. Sono stati testati in combattimento e hanno dimostrato di funzionare "di notte, in condizioni di interferenza e a bassa quota", ha affermato il ministero. Il presidente Volodymyr Zelensky ha spiegato che l'obiettivo è quello di produrre fino a 1.000 droni intercettori al giorno.
Kiev, feroci combattimenti a Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk
L'esercito ucraino riferisce di feroci combattimenti con i russi a Zaporizhia e nel sud della regione di Dnipropetrovsk. In particolare, negli ultimi giorni sono stati registrati quasi quaranta scontri nelle direzioni di Oleksandrivka e Hulyaipil. Lo riporta Rbc-Ucraina. L'esercito ucraino ha aggiunto che "per salvare la vita dei militari, le nostre unità sono state ritirate dall'insediamento di Novovasylivske in posizioni difensive più vantaggiose". Secondo i dati, nelle ultime 24 ore sono stati registrati oltre 350 attacchi, con l'impiego di oltre 1.500 proiettili. Le perdite russe ammontano a quasi 300 uomini e 58 unità di equipaggiamento militare, tra cui carri armati, veicoli blindati, sistemi di artiglieria e veicoli a motore leggeri.
Kallas: "Guerra Russia a Kiev è minaccia esistenziale per Ue"
"La guerra della Russia all'Ucraina rappresenta una minaccia esistenziale per l'Unione Europea. Porre fine alla guerra in Ucraina in modo giusto e sostenibile è il primo passo di un lungo percorso per riscrivere l'equilibrio internazionale e farlo funzionare per ogni Paese". Lo ha detto l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas intervenendo con un videomessaggio alla Maratona per la Pace organizzata dalla CISL all'Auditorium Massimo di Roma. "Il problema è che ogni volta che si cerca di portare la Russia al tavolo dei negoziati la Russia non arriva. Come si può dialogare quando una delle due parti si rifiuta di parlare? Credo che la pace non sia l'assenza di guerra. E con questo intendo che la sicurezza è una funzione di una democrazia solida basata sulla legge che funziona per tutti. Da oltre 80 anni, abbiamo sviluppato una serie impressionante di leggi e norme internazionali per fornire legittimità, stabilire standard comportamentali che aiutino gli attori a trovare modi per cooperare. E per risolvere le controversie, oggi disponiamo di istituzioni globali e regionali per appianare le divergenze, promuovere il dialogo e far rispettare tali regole e norme. L'Europa è stata il banco di prova perfetto per l'ordine internazionale basato sulle regole. Un esempio di come il peggiore dei nemici possa diventare il partner più stretto nel giro di una sola generazione. Ma ora stiamo assistendo a come alcuni stati stiano attivamente cercando di rovesciare le norme e le regole, e le istituzioni che le fanno rispettare. L'esempio più chiaro che vediamo qui nel nostro continente è la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina".
Almeno tre morti in attacchi russi nel Kherson in Ucraina
Almeno tre persone sono morte in attacchi russi avvenuti in mattinata nella regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione di questo territorio, Alexander Prokudin. Le vittime sono un 37enne ucciso a Mykilsk, una 88enne che si trovava in un palazzo bombardato dai russi a Kherson e un 59enne "colpito dal fuoco nemico" ad Antonivka, ha aggiunto. Nella giornata di ieri, una persona è morta e sette sono rimaste ferite nel territorio di Kherson, secondo un aggiornamento precedente sempre dato da Prokudin.
Sale a 7 numero morti in attacco russo di ieri su Kiev
È salito a 7 il numero di morti nell'attacco lanciato dall'esercito russo nella notte tra giovedì e venerdì sulla città di Kiev. Una donna rimasta ferita è morta questa mattina in ospedale. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, Timur Tkachenko, in un messaggio su Telegram. I soccorritori hanno completato le operazioni di ricerca e soccorso nel distretto di Desnyanskyi dopo l'attacco russo. Le unità del Servizio di Emergenza Statale hanno tratto in salvo 17 residenti della casa, tra cui un bambino.
Anticorruzione ucraina chiede arresto ex vice primo ministro
L'Ufficio nazionale anticorruzione (NABU) ucraino ha dichiarato di aver presentato una mozione per arrestare l'ex vice primo ministro Oleksiy Chernyshov. Lo scrive il Kiev Independent. L'11 novembre, Chernyshov è stato accusato di arricchimento illecito nell'ambito di un caso di corruzione su larga scala che coinvolge la società nucleare statale Energoatom. Sono stati incriminati anche altre sette persone e Timur Mindich, stretto collaboratore del presidente Volodymyr Zelensky, sarebbe il principale responsabile. Secondo quando diffuso dall'Ufficio anticorruzione i partecipanti al presunto schema di corruzione hanno dato 1,2 milioni di dollari e 100.000 euro a Chernyshov. Chernyshov avrebbe utilizzato i fondi ottenuti tramite il sistema di corruzione Energoatom per finanziare la costruzione di case di lusso nei pressi di Kiev.
Ucraina: "Pyongyang ha dimezzato la produzione di proiettili"
La Corea del Nord ha più che dimezzato le sue forniture di proiettili di artiglieria alla Russia dopo aver esaurito le scorte. Allo stesso tempo, il regime di Pyongyang ha avviato la produzione di droni d'attacco. Lo ha dichiarato Vadym Skibitskyi, vice capo dell'intelligence di difesa ucraina, in un'intervista a Reuters, secondo quanto riportato da Ukrinform. "La spedizione di milioni di proiettili di artiglieria dalla Corea del Nord ha aiutato la Russia a mantenere elevati i ritmi di fuoco sul campo di battaglia nel 2024, ma Skibitskyi ha affermato che il numero si è più che dimezzato quest'anno, a causa dell'esaurimento delle scorte di Pyongyang",afferma. Skibitskyi ha poi sottolineato che la Corea del Nord ha avviato la produzione di massa di droni FPV, e UAV d'attacco a medio raggio più grandi, sul proprio territorio.
Esperto russo: "Ucraini circondati a Dimitrov"
I soldati russi hanno concluso l'accerchiamento vicino a Dimitrov, nel Donetsk, secondo quanto ha dichiarato alla Tass l'esperto militare Andrey Marochko, aggiungendo che i militari ucraini sarebbero completamente circondati e non possono lasciare la città. "L'accerchiamento vicino a Dimitrov è stato praticamente sigillato. Gli ucraini sono circondati", ha detto.