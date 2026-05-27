Zelensky scrive a Trump: "Usa aiutino con la difesa aerea per fermare i missili russi". E l'Ue apre ai primi negoziati per l'ingresso di Kiev

L’Ucraina sollecita un nuovo sostegno dagli Stati Uniti per rafforzare la difesa aerea contro i missili balistici russi.Zelensky ha scritto a Trump chiedendo Patriot PAC-3 e sistemi aggiuntivi, mentre da Bruxelles arriva un segnale politico sull’adesione di Kiev all’Ue. Sul campo, le forze ucraine colpiscono infrastrutture militari ed energetiche in Russia. Intanto Parigi convoca l’ambasciatore russo e Kiev si prepara a una guerra ancora lunga.
La Lega: no all'ingresso di Kiev nella Ue
"La Lega è assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Oltre a non avere i requisiti necessari, che altri Paesi hanno o stanno per ottenere dopo anni di lavoro, Kiev nella Ue rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni". Così una nota della Lega.
Intelligence Gb: "Quasi 500 mila soldati russi uccisi in guerra Ucraina"
Quasi 500.000 soldati russi sono stati uccisi dall'inizio della guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato Anne Keast-Butler, direttrice della Gchq, l'agenzia d'intelligence britannica, omologa dell'americana Nsa, che si occupa di cyberattacchi e di spionaggio e controspionaggio digitale. Secondo Keast-Butler, il dato dell'intelligence di Londra dimostra che Vladimir Putin "sta arretrando sul campo di battaglia". In passato Kiev aveva indicato anche cifre più che doppie, intorno al milione di morti.
Media, Zelensky ha scritto lettera a Trump su carenza difesa aerea
Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha inviato una lettera al presidente degli Stati Uniti Donald Trump avvertendolo del peggioramento della carenza di sistemi di difesa aerea dell'Ucraina, in particolare per quanto riguarda le capacità di difesa contro i missili balistici. "Quando si tratta di difesa aerea contro i missili, ci affidiamo ai nostri amici", si legge nella lettera, visionata dal Kyiv Independent, "quando si tratta di difenderci dai missili balistici, ci affidiamo quasi esclusivamente agli Stati Uniti". "L'attuale ritmo delle consegne tramite il programma PURL non è più al passo con la reale minaccia che affrontiamo", continua la lettera, "chiedo il vostro aiuto per proteggere i cieli dell'Ucraina dai missili russi". "A nome del popolo ucraino, chiedo rispettosamente al presidente e al Congresso degli Stati Uniti di continuare a impegnarsi", scrive Zelensky, "e di aiutarci a proteggere questo strumento vitale di difesa contro il terrorismo russo: i missili Patriot PAC-3 e i sistemi aggiuntivi, per fermare i missili balistici russi e altri attacchi missilistici russi". "È davvero difficile quando si tratta di difesa antibalistica", ha aggiunto un funzionario a conoscenza dei fatti, secondo cui l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Olha Stefanishyna, ha consegnato la lettera alla Casa Bianca, al presidente della Camera Mike Johnson e ad altri membri del Congresso.
La richiesta di Zelensky a Trump arriva pochi giorni dopo uno dei peggiori attacchi combinati di missili e droni lanciati contro Kiev dall'invasione russa dell'Ucraina, avvenuta oltre quattro anni fa. L'appello sottolinea quanto l'Ucraina dipenda dai suoi alleati occidentali per contrastare i bombardamenti missilistici russi, nonostante abbia sviluppato un sistema per l'intercettazione di droni a lungo raggio che è l'invidia di alcuni degli eserciti più avanzati al mondo. In dichiarazioni separate rilasciate all'Afp, un alto funzionario della presidenza ucraina ha ammesso che reperire munizioni per i sistemi di difesa aerea avanzati forniti dagli alleati occidentali di Kiev è "complicato". "È difficile trovare missili in questo momento, dato che ci sono così tanti altri ordini nel Golfo e in altre zone simili. E anche le forniture tramite il Purl hanno subito dei rallentamenti", ha spiegato, riferendosi al sistema che permette agli alleati europei dell'Ucraina di acquistare armi dagli Stati Uniti per conto di Kiev. La guerra in Medio Oriente, che ha visto gli alleati statunitensi impiegare enormi quantità di munizioni per la difesa aerea a protezione delle postazioni nel Golfo, ha aggravato la carenza che l'Ucraina affronta dall'inizio del conflitto
L'Ue pronta ad aprire a giugno i primi capitoli per l'adesione di Kiev
La Commissione Ue va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali, o 'cluster', sull'adesione dell'Ucraina al Consiglio Affari generali del 16 giugno. L'incontro precede il summit dei leader Ue del 18-19 giugno, che potrà esprimersi sulla proposta. E' quanto si apprende da diverse fonti a Bruxelles. Secondo il portale europeo Euractiv.com ci sarà la proposta di aprire il primo 'cluster' anche per la Moldavia. A concorrere all'accelerazione è stato anche l'arrivo di Peter Magyar a capo del governo Budapest. Un incontro tra Magyar e Volodymyr Zelensky potrebbe essere calendarizzato agli inizio di giugno.
Forze di Kiev attaccano infrastrutture militari ed energia in Russia
Raid ucraini nella notte contro infrastrutture dell'energia e militari in Russia. Sono state colpite la 32esima officina per la riparazione degli aerei militari strategici a Taganrog, un sito colpito da sanzioni Ue e Usa, e di nuovo, per la quinta volta, la raffineria di Rosneft e un terminal per l'esportazione di petrolio a Tuapse, nella regione di Krasnodar, rendono noto i siti di notizie ucraini. Non è ancora chiaro se nella regione di Rostov, sempre a Taganrog, sia stata colpita anche la fabbrica di aerei Beriev.
Francia convoca ambasciatore russo, "basta guerra illegale"
La Francia convoca l'ambasciatore russo a Parigi dopo "i raid massicci dello scorso fine settimana e le "minacce inaccettabili contro i civili ucraini e i diplomatici stranieri". "Con le sue azioni, la Russia dimostra ogni giorno il suo cinismo e disprezzo per il diritto internazionale", denuncia il ministero degli Esteri francese. Parigi "condanna con forza le intimidazioni di Mosca, dimostrazione dell'impasse militare in cui il Paese si trova in Ucraina" e rinnova l'appello alla Russia a "porre fine alla sua guerra illegale di aggressione in Ucraina". Parigi conferma l'impegno a "per la difesa della sicurezza europea" e a sostegno di Kiev.
Zelensky ordina di prepararsi per altri 2/3 anni di guerra
Fonti governative all'Economist hanno riferito che il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky abbia ordinato di prepararsi ad altri due o tre anni di guerra. Secondo loro, non vi è alcun motivo valido per cui l’Ucraina non possa continuare a combattere per tutto quel tempo. Sopravviverà, secondo la testata britannica, anche se segnata dal militarismo e dalla corruzione bellica. L’Ucraina, continua l'Economist, probabilmente emergerà come una democrazia danneggiata ma funzionante e una nuova potenza media: più povera, traumatizzata, ma sicura della propria identità. "Per quanto la situazione sembri disastrosa, ce la faremo", ha afferma la fonte di alto livello dei servizi segreti, "ho questa strana sensazione, questa fiducia, che, non so, Dio ami l’Ucraina".Yevhen Karas, comandante del 413° Reggimento ucraino, ha affermato che raggiungere obiettivi russi è ora “tre volte più facile” di quanto non fosse in passato, grazie a una serie di armi migliori e una campagna metodica per distruggere i radar e le difese aeree russe. Prevede una crisi della difesa aerea russa entro l’autunno.