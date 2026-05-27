Zelensky scrive a Trump: "Usa aiutino con la difesa aerea per fermare i missili russi". E l'Ue apre ai primi negoziati per l'ingresso di Kiev

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha inviato una lettera al presidente degli Stati Uniti Donald Trump avvertendolo del peggioramento della carenza di sistemi di difesa aerea dell'Ucraina, in particolare per quanto riguarda le capacità di difesa contro i missili balistici. "Quando si tratta di difesa aerea contro i missili, ci affidiamo ai nostri amici", si legge nella lettera, visionata dal Kyiv Independent, "quando si tratta di difenderci dai missili balistici, ci affidiamo quasi esclusivamente agli Stati Uniti". "L'attuale ritmo delle consegne tramite il programma PURL non è più al passo con la reale minaccia che affrontiamo", continua la lettera, "chiedo il vostro aiuto per proteggere i cieli dell'Ucraina dai missili russi". "A nome del popolo ucraino, chiedo rispettosamente al presidente e al Congresso degli Stati Uniti di continuare a impegnarsi", scrive Zelensky, "e di aiutarci a proteggere questo strumento vitale di difesa contro il terrorismo russo: i missili Patriot PAC-3 e i sistemi aggiuntivi, per fermare i missili balistici russi e altri attacchi missilistici russi". "È davvero difficile quando si tratta di difesa antibalistica", ha aggiunto un funzionario a conoscenza dei fatti, secondo cui l'ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Olha Stefanishyna, ha consegnato la lettera alla Casa Bianca, al presidente della Camera Mike Johnson e ad altri membri del Congresso.

La richiesta di Zelensky a Trump arriva pochi giorni dopo uno dei peggiori attacchi combinati di missili e droni lanciati contro Kiev dall'invasione russa dell'Ucraina, avvenuta oltre quattro anni fa. L'appello sottolinea quanto l'Ucraina dipenda dai suoi alleati occidentali per contrastare i bombardamenti missilistici russi, nonostante abbia sviluppato un sistema per l'intercettazione di droni a lungo raggio che è l'invidia di alcuni degli eserciti più avanzati al mondo. In dichiarazioni separate rilasciate all'Afp, un alto funzionario della presidenza ucraina ha ammesso che reperire munizioni per i sistemi di difesa aerea avanzati forniti dagli alleati occidentali di Kiev è "complicato". "È difficile trovare missili in questo momento, dato che ci sono così tanti altri ordini nel Golfo e in altre zone simili. E anche le forniture tramite il Purl hanno subito dei rallentamenti", ha spiegato, riferendosi al sistema che permette agli alleati europei dell'Ucraina di acquistare armi dagli Stati Uniti per conto di Kiev. La guerra in Medio Oriente, che ha visto gli alleati statunitensi impiegare enormi quantità di munizioni per la difesa aerea a protezione delle postazioni nel Golfo, ha aggravato la carenza che l'Ucraina affronta dall'inizio del conflitto