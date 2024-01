Tajani a Netanyahu: "Due popoli, due Stati per la pace"

Il vicepremier italiano, nonché ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato quest'oggi il suo omologo israeliano, Benjamin Netanyahu e insieme hanno discusso della problematica situazione in Medio Oriente. La guerra si è riacutizzata tra lo Stato ebraico e la Palestina a seguito degli attentati del 7 ottobre ha creato una nuova destabilizzazione del pianeta, con numerose ripercussioni anche di grave entità.

I Paesi si stanno adoperando per trovare una soluzione che poti a una pace duratura in Medio Oriente e tutte le strade portano alla risoluzione dei "due popoli, che Stati", esistente da decenni, che ora ha trovato nuovo vigore in funzione della necessità di interrompere le ostilità. " Al premier israeliano Netanyahu ho chiesto il rafforzamento di iniziative umanitarie per i civili palestinesi e ho offerto l'impegno del Governo italiano per la ricostruzione. Per l'Italia la soluzione 'due popoli, due Stati' è unica via per un futuro di pace e sviluppo per i popoli israeliano e palestinese ", si legge in una nota diramata dal ministro Tajani.

Durante la conferenza stampa che si è svolta in Israele, il segretario di Forza Italia ha spiegato ai giornalisti con fermezza la posizione dell'Italia: " Siamo favorevoli a un cessate il fuoco ". Tuttavia, ha precisato il vicepremier, se la Corte internazionale di giustizia domani decidesse di imporre a Israele un cessate il fuoco, questa non dovrebbe in alcun modo essere " una proposta che sia contro Israele ". Davanti alla possibilità che la Corte internazionale dell'Aja si esprima con riferimento a entrambe le parti del conflitto, come è presumibile che accada, Hamas si dice pronto a rispettare qualsiasi decisione se lo farà anche Israele. La dichiarazione è stata rilasciata a mezzo Telegram e si conclude con un monito a Israele: " Il nemico sionista deve mettere fine al suo assedio di 18 anni a Gaza e far entrare tutto l'aiuto necessario alla popolazione e alla ricostruzione ".