Esplosioni nel centro di Kiev: "Attaccate le infrastrutture critiche"

Kiev è stata svegliata dal suono di almeno tre forti esplosioni. Le autorità locali hanno parlato di un attacco missilistico russo diretto verso non meglio specificate infrastrutture critiche della capitale ucraina. Non sono stati segnalate vittime né feriti ma l’entità dei danni rimane, al momento, sconosciuta. L’amministrazione militare della città ha spiegato che le forze del Cremlino hanno utilizzato razzi, e che ad esser colpito è stato il quartiere Dniprovsky. L’ufficio della presidenza ha esortato gli abitanti a stare nei rifugi.

Esplosioni a Kiev

Nelle prime ore del mattino l’Ucraina ha denunciato un bombardamento russo nel centro di Kiev. Sono così suonate le sirene di allarme nella capitale e nell’area circostante. Il sindaco, Vitali Klitschko, ha spiegato che le esplosioni hanno colpito il quartiere di Dniprovskyi, situato sulla riva orientale del fiume Dnipro.

Secondo quanto riportato dai media ucraini è stata annunciata un'allerta aerea nella città di Kiev e nell'intera regione. Frammenti di un razzo sono caduti anche nel distretto di Holosiyivskyi di Kiev, " in una zona non residenziale ", ha aggiunto il sindaco sottolineando che " non ci sono state vittime ".

" Esplosioni nel distretto di Dnipro. Tutti i servizi si rechino sul posto, andate nei rifugi ", ha scritto Klitschko sul suo account di Telegram. Il consigliere della presidenza ucraina, Kirilo Timoshenko, ha precisato che l'attacco è stato diretto, verso le 9:30 ora locale, contro " installazioni delle infrastrutture critiche ". " Stiamo appurando i dettagli " dell'attacco, ha scritto ancora su Telegram.

Le infrastrutture critiche nel mirino di Mosca

Oltre che nella capitale ucraina, come detto, le esplosioni sono state udite anche nella regione di Kiev. Il capo dell'amministrazione militare regionale, Oleksiy Kuleba, ha fatto sapere che un incendio è divampato in una infrastruttura critica.

" Regione di Kiev. Intorno alle 6 del mattino (le 5:00 in Italia, ndr) si sono sentite delle esplosioni. Abbiamo un incendio in una delle infrastrutture critiche ", ha informato Kuleba senza indicare il luogo delle esplosioni, secondo quanto riportato dal sito del settimanale Zerkalo Nedeli.

In ogni caso, ha aggiunto la Cnn, è complicato verificare le posizioni esatte delle esplosioni in quanto una fitta nebbia ricopre gran parte della città.

Oleksandr Pavliuk, un comandante dell'esercito ucraino con sede a Kiev, ha tuttavia avanzato un dubbio affermando che le esplosioni avvenute a Kiev potrebbero non essere state causate da attacchi russi. " Le esplosioni non sono collegate alla minaccia dell'aria o della difesa aerea, così come ad alcuna azione militare ", ha scritto Pavliuk su Telegram. " La causa delle esplosioni sarà segnalata separatamente ", ha aggiunto.

Cosa succede in Ucraina

Esplosioni si sono verificate anche in altre due città ucraine: a Zaporizhzhia, nel sud-est del Paese, e a Kharkiv, nel nord-est. " Il nemico sta attaccando di nuovo Zaporizhzhia. Non ci sono ancora informazioni dettagliate su esplosioni o vittime ", ha scritto su Telegram il segretario del consiglio comunale di Zaporizhzhia, Anatolii Kurtev.