Ascolta ora 00:00 00:00

Nel documento preliminare delle conclusioni del vertice straordinario dell'UE in programma giovedì, emerge un appello dei 27 leader europei affinché gli Stati membri incrementino in modo significativo le spese per la Difesa. Parallelamente, si sollecita la Commissione europea a individuare nuove fonti di finanziamento a livello comunitario, valutando anche una maggiore flessibilità nell’impiego dei fondi strutturali. L’invito è accompagnato dalla richiesta di presentare al più presto proposte concrete in questa direzione.

Dagli Usa, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha ringraziato il Regno Unito e il suo segretario di Stato per gli affari esteri, David Lammy, per aver incoraggiato l'Europa a provvedere per la sua Difesa e per l'impegno per raggiungere un accordo di pace in Ucraina. Lo ha reso noto il dipartimento di Stato. Durante una telefonata con Lammy, Rubio ha confermato che Washington è pronta per negoziare la fine del conflitto e che continuerà a lavorare con il Regno Unito per la pace.

La riunione straordinaria del 6 marzo si svolgerà sullo sfondo delle esortazioni degli Stati Uniti agli europei a farsi carico della propria difesa e del rischio di un ritiro degli Stati Uniti dall'architettura di sicurezza del continente. Si prevede che il dibattito si concentrerà sulla ricerca di centinaia di miliardi per sostenere la riforma del settore per progetti di difesa tanto necessari, come lo scudo di difesa aerea, le munizioni, la difesa informatica e il confine tra Bielorussia e Russia.

Sebbene ipossano già essere utilizzati per aiutare i produttori di difesa a stabilirsi, questo non avviene quasi mai. Pertanto, i paesi dell'UE stanno ora aspettando il via libera della Commissione per spingerli in questa direzione.