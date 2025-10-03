Gaza, Hamas: "Ci serve ancora tempo". Trump: "Entro domenica alle 18 o sarà l'inferno"

Cresce l'attesa per sapere cosa deciderà di fare Hamas dopo il piano di Trump per la pace nella Striscia di Gaza.Tra gli Stati del Golfo si sta formando un consenso sulla necessità di attuare il piano anche senza il consenso di Hamas: lo riporta Bloomberg, citando fonti a conoscenza del dossier. Intanto gli Usa rilanciano: "Se Hamas non accetta il piano di pace per Gaza le conseguenza saranno molto tragiche". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt nel suo briefing.
Hamas: "Ci serve tempo per studiare il piano di Trump"
Hamas fa sapere che ha bisogno ancora di un po' di tempo per studiare il piano del presidente Usa Donald Trump per Gaza e dare una risposta. Lo ha riferito un funzionario di alto livello del gruppo militante palestinese.
Trump: "Accordo con Hamas entro domenica alle 18 o sarà un inferno"
"Un accordo con Hamas deve essere raggiunto entro domenica sera alle 18:00, ora di Washington, D.C. Ogni Paese ha firmato! Se non si raggiunge questo accordo dell'ULTIMA POSSIBILITÀ, si scatenerà contro Hamas un INFERNO come nessuno ha mai visto prima. CI SARÀ LA PACE IN MEDIO ORIENTE, IN UN MODO O NELL'ALTRO". Lo scrive Donald Trump in un post su Truth.