“Bomba nel pacco regalo”. Attentato nel giorno del compleanno per il consigliere dell’esercito ucraino

Attentato esplosivo ai danni di Gennadiy Chastiakov, maggiore dell'esercito ucraino, consigliere del generale Valery Zaluzhny, comandante in capo dell'esercito di Volodymyr Zelensky. Ed è lo stesso generale a riferire quanto accaduto, rendendo note anche le modalità con le quali Chastiakov è stato ucciso: " In circostanze tragiche, il mio assistente e caro amico, il maggiore Gennadiy Chastiakov, è stato ucciso nel giorno del suo compleanno. Un ordigno sconosciuto è esploso in uno dei suoi regali ".

La notizia era inizialmente circolata tramite la testata Ukrainska Pravda, che citava una fonte interna alle forze di sicurezza ucraine. Un portavoce del ministero dell'Interno, Maryana Reva aveva riferito al quotidiano ucraino che nel villaggio di Chaiky, un soldato di 39 anni era stato ucciso nella sua casa a causa di una manipolazione negligente delle munizioni. Solo successivamente si sono avute maggiori informazioni e sono stati forniti i dettagli di quello che ha tutto l'aspetto di un attentato. Ma il militare non è l'unica vittima, anche se è l'unico ad aver perso la vita. Il figlio 13enne, infatti, è rimasto gravemente ferito nell'esplosione e si trova ora ricoverato in ospedale. Illese, invece, la moglie e la figlia del maggiore. Sul caso sta indagando la polizia ucraina.

La moglie di Chastiakov ha successivamente spiegato che la granata esplosa si trovava in un pacco regalo portato a casa direttamente dal marito ma ancora non è chiaro se lo stesso sia stato recapitato a mano al maggiore o se sia arrivato mediante la posta. Al suo interno, spiega la donna, si trovava una bottiglia di liquore con dei bicchierini a forma di granata. Nel momento in cui il militare ha aperto il pacco ha innescato la bomba, che è esplosa.