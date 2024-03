"Grato alla Turchia per il sostegno". Zelensky vola da Erdogan

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in queste ore in Turchia dove è in programma un incontro con il presidente Recep Tayyip Erdoğan. " Ho iniziato il mio incontro con il presidente turco Erdogan. Sono grato alla Turchia per il suo sostegno all'Ucraina. Entrambi i nostri Paesi, l'intera regione e la sicurezza alimentare globale richiedono la sicurezza incondizionata della navigazione nel Mar Nero. Possiamo raggiungere questo obiettivo lavorando insieme ", ha scritto il presidente ucraino su X.

" Siamo interessati a rafforzare la cooperazione bilaterale e la coproduzione con le società di difesa turche ", ha proseguito, spiegando di aver bisogno anche " dell'aiuto della Turchia per liberare i nostri prigionieri di guerra e tutta la nostra gente, compresi i tatari di Crimea, tenuti prigionieri dalla Russia ". Fin dall'inizio del conflitto, Erdoğan si è posto come mediatore tra le parti offrendo sostegno e condanna sia alla Russia che all'Ucraina. Da due anni, quindi, la turchia mantiene un atteggiamento equidistante, senza mai aver interrotto i rapporti commerciali e diplomatici con Vladimir Putin. Gli aerei continuano a volare tra i due Paesi, tanto che Istanbul è attualmente il più comodo scalo per raggiungere l'Europa e il resto del mondo dalla Russia, per chi ha il permesso di uscire dal Paese.

Prima dell'inizio dell'incontro, il presidente Zelensky ha visitato, con alcuni alti funzionari locali, i cantieri navali di Istanbul dove, ha scritto sempre su X, " vengono costruite corvette per la nostra Marina Militare. Ho controllato la prontezza e l'equipaggiamento della corvetta Ivan Mazepa e ho parlato con il personale della marina ucraina ". Il capo di Stato ucraino ha proseguito nella sua nota spiegando di aver offerto il suo ringraziamento agli operai e a tutti quelli che si stanno impegnando per la realizzazione delle imbarcazioni militari che, ha proseguito Zelensky, contirbuiranno alla sicurezza nazionale. " Stiamo rafforzando il nostro Paese. Ho anche ispezionato la costruzione della nostra seconda corvetta della classe Ada e le ho dato il nome di Ivan Vyhovskyi ", ha rivelato Zelensky.