Raid, avvertimenti e voli spia: continua la guerra dei droni in Ucraina

L'Ucraina travolta dalla "guerra dei droni". Nella notte la Russia ha lanciato contro Kiev un attacco con UAV iraniani che ha distrutto due piani di un edificio residenziale di tre piani e una scuola superiore dove c'era un dormitorio nella città di Rzhyshchiv. Il bilancio è di quattro vittime, decine di feriti e cinque dispersi, oltre a più di 200 persone evacuate. A sud, intanto, continuano le tensioni tra Washington e Mosca, con il Cremlino che ha lanciato l'ennesimo avvertimento agli Usa di interrompere i sorvoli di droni sul Mar Nero. La Marina russa ha respinto un attacco di droni su Sebastopoli, in Crimea.

Droni su Kiev

L'attacco contro la regione di Kiev, avvenuto intorno alle tre del mattino, ha colpito in maniera rilevante la città di Rzhyshchiv, a circa 75 chilometri dalla capitale ucraina. Le autorità avevano precedentemente annunciato che tutti i droni Shahed-136 di fabbricazione iraniana lanciati dalle forze russe erano stati intercettati dalle difese aeree. Poco dopo è arrivata la precisazione: l'esercito ucraino ha fatto sapere di aver abbattuto soltanto 16 dei 21 droni iraniani entrati in azione

Nel corso della notte allarmi antiaerei sono stati attivati per diverse ore in diverse regioni del Paese e nella capitale. In particolare, sono stati segnalati attacchi nelle regioni di Kiev, Zhytomyr e Khmelnytsky. Il capo dell'amministrazione militare della regione di Kiev, Serhii Popko, ha confermato tutti i droni lanciati verso la capitale sono stati abbattuti. Il capo della polizia della regione di Kiev, Andrii Nebytov, ha detto che una delle vittime dell'attacco è l'autista di un'ambulanza impegnato nei soccorsi dei feriti.

" Più di 20 droni iraniani assassini, oltre a missili e numerosi bombardamenti. E questo solo nell'ultima notte di terrore russo contro l'Ucraina. Ogni volta che qualcuno cerca di sentire la parola pace a Mosca, lì viene dato un altro ordine per questi raid criminali ", ha scritto su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando l'ultimo blitz di Mosca.

L'epicentro del conflitto

Nel quadrante meridionale dell'Ucraina, invece, sono i russi che devono difendersi dai raid nemici. Dopo gli attacchi avvenuti nei giorni scorsi, che hanno provocato esplosioni misteriose in Crimea - e in alcune città situate non distanti dal confine russo-ucraino – ecco un nuovo sviluppo.

La Marina russa ha respinto un attacco di droni su Sebastopoli, ha annunciato il governatore Mikhail Razvozhaiev su Telegram. " La nostra flotta ha respinto un attacco di droni di superficie stamattina presto. Tre sono stati distrutti. I droni hanno tentato l'ingresso nella baia, ma la Marina ha sparato. Sono state allertate anche le difese aeree ", ha informato Razvozhaiev.