Dopo l'iniziativa dello scorso agosto, una nuova controffensiva ucraina nella regione russa di Kursk è iniziata durante la scorsa notte, con un'avanzata in una zona differente dalla precedente della scorsa estate: nella zona di Suzhi, verso la cittadina di Velike Soldatske e il villaggio di Berdin. Velike Soldatske, su cui punta l'avanzata, si trova a 20 km a nord-est di Sudzha, già occupata dalle truppe ucraine, e a 80 km in direzione di Kursk.​

Le notizie giungono ancora alla rinfusa, supportate esclusivamente da dichiarazioni e da video circolati sui social. La Russia ha parlato di un "contrattacco" nella regione di confine occidentale na non è stato immediatamente chiaro quanto l'Ucraina fosse avanzata nella regione, sebbene i blogger militari filo-russi avevano riferito in precedenza che una nuova potente offensiva era in corso.

"Verso le 9:00 ora di Mosca (le 8 in Italia), per fermare l'avanzata delle truppe russe in direzione di Kursk, il nemico ha lanciato un contrattacco", sostiene il ministero della Difesa russo. L'Ucraina ha utilizzato due carri armati, una dozzina di veicoli blindati e un'unità di demolizione nel nuovo assalto, diretto verso il villaggio di Berdin, a circa 15 chilometri a nord-est di Sudzha, ha riferito il ministero. "La Russia sta ottenendo ciò che si merita", ha detto il capo dello staff presidenziale ucraino Andriy Yermak, mentre nella notte il presidente Volodimyr Zelensky aveva parlato di "perdite pesanti" subite dalle forze russe e nordcoreane. "Nelle battaglie di ieri e venerdì vicino a un solo villaggio, Makhnovka, nella regione di Kursk, l'esercito russo ha perso fino a un battaglione di soldati di fanteria nordcoreani e paracadutisti russi", ha detto Zelensky.

Roman Alyokhin, noto blogger russo pro-guerra ed ex consigliere del governatore dell'Oblast di Kursk, ha affermato che Kiev ha lanciato un attacco a nord-est di Sudzha verso il villaggio di Bolshoye Soldatskoye, utilizzando veicoli blindati e attrezzature per lo sminamento. Secondo lui, l'esercito ucraino ha "intensificato le sue azioni" anche in altre zone dell'Oblast di Kursk. Kovalenko ha affermato che le truppe ucraine hanno attaccato le forze russe in diverse direzioni nell'oblast di Kursk, il che "è stato una sorpresa per loro". "Nella regione di Kursk, i russi sono molto preoccupati, perché sono stati attaccati in più settori, il che li ha sorpresi", aveva dichiarato in precedenza Andri Kovalenko, capo del servizio ucraino di lotta contro le fake news, su Telegram.

Secondo le informazioni che circolano su Telegram, gli ucraini starebbero utilizzando a loro vantaggio un sistema elettronico che renderebbe "ciechi" i droni russi, facendo perdere visione dell'obiettivo e rendendo più facile, quindi, neutralizzarli.

Kiev aveva conquistato dozzine di villaggi nella regione di Kursk poco dopo l'inizio della sua incursione, il 6 agosto 2024, ma la sua avanzata si era poi bloccata dopo che Mosca aveva inviato rinforzi nell'area. L'apparente svolta giunge in un momento critico del conflitto, la viglia del cambio della guardia alla Casa Bianca.