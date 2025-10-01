Hamas chiede modifiche al piano Trump. Israele: "Gaza City quasi completamente circondata" | La diretta

Il presidente della Camera di commercio della Striscia Ayed Abu Ramadan, il sindaco di Gaza city Yahya al-Sarraj e altri 15 esponenti di rilievo locali hanno inviato una lettera al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, chiedendogli di fare pressioni per fermare la guerra e arrivare alla pace con Israele. Pur non menzionando Hamas nella missiva, privatamente hanno preso le distanze dall'organizzazione affermando che non ha più il sostegno della popolazione. Lo riferisce Times of Israel che ha parlato con quattro dei firmatari della lettera 'in una serie di conversazioni un tempo impensabili tra palestinesi residenti a Gaza e un organo di stampa israeliano", sottolinea il media. Secondo i firmatari, la lettera è stata consegnata a Trump proprio mentre la Casa Bianca stava finalizzando il suo piano per porre fine al conflitto. Marwan Tarazi, uomo d'affari e presidente del consiglio di amministrazione del Gaza College (la più antica scuola privata dell'enclave, fondata nel 1942) ha affermato che "Hamas è un'organizzazione terroristica". "Non abbiamo alcun legame con essa. Credetemi, tutti in piazza ora sono contro Hamas", ha detto, "se chiedete a chiunque a Gaza, vi diranno che sono contro Hamas. Non è nostra tradizione fare quello che è successo il 7 ottobre. Dobbiamo vivere in pace con Israele, con gli ebrei". Il sindaco Al-Sarraj, che si definisce politicamente indipendente negando categoricamente che lui o il comune abbiano alcuna affiliazione con Hamas, ha affermato che "i palestinesi di Gaza amano la pace e vogliono che cessino immediatamente le uccisioni e le distruzioni". E ha sottolineato che "la lettera è stata inviata ora per spingere e incoraggiare il presidente degli Stati Uniti a procedere con misure per porre fine alla guerra e a non perdere l'opportunità, a beneficio di tutte le parti". Negli ultimi due anni, personalità di spicco della società civile di Gaza, tra cui imprenditori, accademici e medici, hanno raramente parlato apertamente.