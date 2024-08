"I russi hanno appiccato fuoco a Zaporizhzhia". L'annuncio di Zelensky

Immagine di repertorio

Allarme nucleare in Ucraina, dove pare che i russi abbiano attaccato la centrale di Zaporizhzhia. Ad annunciarlo è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha dichiarato che " cli occupanti russi hanno appiccato un incendio sul territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia ". La preoccupazione, in questi casi, è quella che vi siano radiazioni pericolose che, però, al momento non sembrano essere state registrate nei pressi della centrale.

" I livelli di radiazioni sono attualmente nella norma ma finché i terroristi russi manterranno il controllo della centrale nucleare, la situazione non è e non può essere normale. Dal primo giorno del sequestro della centrale nucleare di Zaporizhzhya, la Russia la sta usando esclusivamente per ricattare l'Ucraina, l'Europa intera e il mondo ", scrive ancora Zelensky nella sua nota. La centrale di Zaporizhzhya è stato uno dei primi obiettivi centrati dall'inizio dell'invasione russa e tutt'oggi tutto il territorio in cui sorge l'impianto è sotto il controllo dei russi. In passato ci sono stati livelli di radiazioni importanti ma ora la situazione sembrava essersi stabilizzata. Tuttavia il nuovo incendio non è dato sapere se abbia causato nuovi danni alla struttura.