Il governo israeliano ha deciso: basta con le tregue umanitarie e i tentennamenti. Via libera all'occupazione di Gaza City, divenuta "zona di guerra".L'attacco è iniziato. A quasi un milione di palestinesi è stato ordinato di spostarsi verso il sud della Striscia. Intanto gli Stati Uniti hanno negato il visto ad Abuz Mazen in vista dell'Assemblea delle Nazioni Unite.
Raid su Gaza City e Nuseirat: dieci morti
Raid aerei israeliani hanno colpito nella notte il campo di Nuseirat e le zone di Karama e via al-Wahda a Gaza City, provocando in totale 10 morti. Secondo l'agenzia palestinese Wafa fra le vittime ci sono 5 persone uccise nell'attacco che ha colpito una casa nel campo profughi di Nuseirat, a sud di Gaza City.
Intensificati gli attacchi a Gaza, un milione in fuga
L'esercito israeliano ha intensificato gli attacchi contro diverse aree della Striscia di Gaza, in particolare Gaza City, causando l'uccisione di diverse persone e il ferimento di decine di persone, tra cui donne e bambini, secondo quanto riportato dai media arabi tra cui Wafa e Al Jazeera. Intanto, a quasi un milione di palestinesi è stato ordinato di spostarsi verso sud. Colpite strade e case, gli sfollati marciano tra le macerie. Gli attacchi aerei stanno prendendo di mira quartieri densamente popolati, sottoposti da giorno a continui bombardamenti israeliani
Revoca visto negli Usa ad Abu Mazen. Kallas (Ue): "Chiarire i fatti"
Ieri il New York Post, ripreso dal Times of Israel, ha reso noto un promemoria interno del Dipartimento di Stato americano in cui si raccomanda di applicare anche al presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen la politica di divieto di visto per i funzionari palestinesi. Il promemoria cita notizie secondo cui Abu Mazen avrebbe voluto presentare una "dichiarazione costituzionale" per dichiarare l'indipendenza palestinese all'Assemblea dell'Onu ma un funzionario palestinese ha detto che l'idea è stata accantonata. La decisione Usa sullo stop ai visti a Olp e Anp "è contraria alla legge internazionale" e la Casa Bianca "deve tornare sui suoi passi", ha detto il presidente dell'Anp Abu Mazen citato in una nota del suo ufficio rilanciata dai media arabi.
L'Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio informale Esteri Gymnich a Copenaghen ha detto che sul mancato rilascio dei visti Usa alla delegazione palestinese "dobbiamo chiarire i fatti. Ne discuteremo sicuramente oggi. E poi, naturalmente, sosteniamo i principi secondo cui le Nazioni Unite sono un luogo per tutte le nazioni che hanno uno status. Quindi ne discuteremo sicuramente, ma prima dobbiamo chiarire i fatti".