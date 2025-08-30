Intensificati gli attacchi a Gaza, un milione in fuga

Ieri il New York Post, ripreso dal Times of Israel, ha reso noto un promemoria interno del Dipartimento di Stato americano in cui si raccomanda di applicare anche al presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen la politica di divieto di visto per i funzionari palestinesi. Il promemoria cita notizie secondo cui Abu Mazen avrebbe voluto presentare una "dichiarazione costituzionale" per dichiarare l'indipendenza palestinese all'Assemblea dell'Onu ma un funzionario palestinese ha detto che l'idea è stata accantonata. La decisione Usa sullo stop ai visti a Olp e Anp "è contraria alla legge internazionale" e la Casa Bianca "deve tornare sui suoi passi", ha detto il presidente dell'Anp Abu Mazen citato in una nota del suo ufficio rilanciata dai media arabi.

L'Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio informale Esteri Gymnich a Copenaghen ha detto che sul mancato rilascio dei visti Usa alla delegazione palestinese "dobbiamo chiarire i fatti. Ne discuteremo sicuramente oggi. E poi, naturalmente, sosteniamo i principi secondo cui le Nazioni Unite sono un luogo per tutte le nazioni che hanno uno status. Quindi ne discuteremo sicuramente, ma prima dobbiamo chiarire i fatti".