Iran, negoziati in stallo. Trump: "Sono al collasso finanziario". I pasdaran sparano a una nave cargo a Hormuz

na delle ragioni alla base della decisione di Donald Trump di estendere il cessate il fuoco con l'Iran fino al termine dei negoziati è che i mediatori statunitensi e pakistani sono in attesa che la Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, risponda all'ultima proposta e impartisca una direttiva chiara ai suoi negoziatori. E' quanto riferiscono a Axios una fonte regionale a conoscenza della mediazione e una fonte israeliana informata sulle discussioni in corso. Si prevede che Khamenei fornirà la sua risposta mercoledì, ha affermato la fonte israeliana. "I negoziatori iraniani hanno dichiarato di essere in attesa del via libera da parte della Guida Suprema", ha detto la fonte regionale. Secondo quanto riferito a Axios da un funzionario statunitense e da una fonte regionale, negli ultimi giorni la leadership iraniana è stata impegnata in un intenso dibattito interno su come procedere nei colloqui con l'amministrazione Trump. I leader civili dell'Iran, tra cui il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, si sono espressi a favore della prosecuzione dei colloqui al fine di estendere il cessate il fuoco e raggiungere un accordo. Tuttavia, il comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, il generale Ahmad Vahidi, insieme ai suoi vice, si è rifiutato di offrire concessioni e si è opposto ai negoziati finché persisterà il blocco navale, hanno riferito le fonti. Il sequestro di una nave mercantile iraniana da parte degli Stati Uniti nel Mar Arabico ha acuito la frattura interna, portando i comandanti dei Pasdaran ad accusare i negoziatori iraniani di mostrarsi deboli nei rapporti con l'amministrazione Trump, ha riferito una fonte regionale.