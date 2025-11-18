Kiev colpisce strutture militari in Russia con gli Atacms: "Continueremo"

L'esercito della Russia ha abbattuto tre droni diretti a Mosca. Lo ha annunciato il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. "Le difese aeree del ministero della Difesa hanno abbattuto un altro drone che ha attaccato Mosca. I servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo dell'incidente", ha fatto sapere Sobyanin che poco fa aveva riferito dell'abbattimento di due droni diretti verso Mosca. L'aeroporto di Sheremetyevo ha imposto restrizioni temporanee agli atterraggi e alle partenze degli aerei. Lo riporta Ria Novosti.