Nel bel mezzo dell'offensiva nella regione di Kursk, Kiev è riuscita a distruggere un terzo ponte fondamentale per il nemico. Secondo un membro del Comitato investigativo russo, l'Ucraina ha colpito e danneggiato un terzo ponte sul fiume Seym, vicino al villaggio di Karyzh.

Russian channels report that Ukrainian forces destroyed the third and final pre-war bridge over the Seym River at Karyzh, Kursk Oblast.



Russian forces south of the river now only have one pontoon bridge left. pic.twitter.com/e8AdCLPm54 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 19, 2024

Distrutto il terzo ponte sul fiume Seym, nel Kursk

Un comunicato video che conferma l'accaduto è stato pubblicato sul canale Telegram del conduttore della televisione di stato russa Vladimir Solovyov. Secondo il rappresentante ufficiale russo, un terzo ponte sul Seym è stato danneggiato a seguito di un bombardamento mirato con l'uso di razzi e artiglieria "contro edifici residenziali e infrastrutture civili" nell'insediamento di Karyzh, distretto di Glushkovsky.

Last night a Russian war correspondent said Ukraine destroyed Russia’s third permanent bridge across the Seym River in Kursk Oblast, near the village of Karyzh. This morning, a photo emerged on Telegram of a destroyed bridge that’s said to be the Karyzh bridge.… https://t.co/wntr7EmloO pic.twitter.com/GaxcrvdIBE — John Hardie (@JohnH105) August 19, 2024

Kiev prepara un nuovo attacco dopo Kursk?

La notizia è stata confermata sia da Kiev che da Mosca. In questo modo non resta alcun ponte utilizzabile per il rifornimento delle forze russe dispiegate nella zona. Il 16 agosto le truppe ucraine avevano distrutto un ponte vicino al villaggio di Glushkovo e il giorno dopo a Zvannoye.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che le sue truppe stanno raggiungendo gli obiettivi prefisso nell'offensiva in corso nella regione russa di Kursk, lanciata quasi due settimane fa, annunciando che proprio questa mattina ha avuto luogo un altro rifornimento per il fondo di scambio (prigionieri di guerra) per il Paese", un giorno dopo aver annunciato che l'Ucraina sta tentando di creare una "zona cuscinetto" in Russia.

I russi avanzano nel Donetsk

Nonostante le forze armate ucraine in direzione di Kursk si stanno ridistribuendo nel tentativo di lanciare un attacco in una nuova area, le forze russe mantengono il controllo della situazione. Lo ha dichiarato alla Tass il vice capo della direzione politico-militare principale delle forze armate della Federazione Russa, comandante delle forze speciali Akhmat, il maggiore generale Apty Alaudinov. Quest'ultimo ha dichiaratodi avere la situazione sotto controllo, nonostante ieri ci siano state diverse ondate di avanzata da parte del nemico.

Da domani, 20 agosto, inizierà l'evacuazione forzata dei bambini da Pokrovsk, accompagnati dai loro genitori e tutori. Lo riferisce Rbc-Ucraina riportando quanto annunciato dal capo dell'amministrazione regionale ucraina di Donetsk, Vadym Filashkin. Questa decisione è stata presa vista l'avanzata delle truppe russe verso la città. Nell'ultimo aggiornamento dato dall'esercito ucraino, i soldati di Mosca erano a 11 km da Pokrovsk. Le autorità locali hanno stimato che i residenti hanno una o due settimane per evacuare la città e hanno esortato la popolazione a partire immediatamente per regioni più sicure.

Proprio qui la Russia ha affermato che le sue truppe hanno catturato un insediamento "importante", dove le forze di Mosca stanno avanzando mentre l'Ucraina continua la sua incursione nel Kursk.

Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver "liberato" il villaggio di, che in Ucraina è chiamato Zalizne, descrivendolo come uno dei "principali centri abitati" della zona, situato fuori dalle città di New York e Toretsk, dove si sono verificati pesanti combattimenti.