L'Ucraina continua a perdere aerei da combattimento occidentali nella guerra senza fine che sta infiammando i suoi cieli da tre lunghi anni. Secondo quanto riportato da fonti ufficiali, il primo caccia francese Mirage 2000 è caduto in missione. Il pilota è riuscito a eiettarsi in tempo, segnalando un guasto tecnico. Ciò dovrebbe indicare che il velivolo non è stato abbattuto da un missile russo o un altro caso di "fuoco amico".

A confermare la perdita del primo aereo da combattimento della flotta inviata dal governo francese come "contributo" allo sforzo bellico di Kiev, è stato lo stesso presidente Volodymyr Zelensky, che ha dichiarato apertamente: "Purtroppo, abbiamo perso un aereo da combattimento. Un aereo francese molto efficace, uno dei nostri caccia Mirage".

I Mirage 2000-5 che l'Armée de l’Air ha inviato all'Ucraina sono caccia bombardieri multiruolo di 4ª generazione plus, aerei che possono trasportare e lanciare sistemi d'arma stand-off e missili da crociera con capacità stealth come gli Scalp: un'arma che gli ucraini hanno impiegato con successo per colpire obiettivi strategici e condurre missioni di attacco in profondità nei territori controllati dai russi.

Secondo quanto riportato attraverso il canale presidenziale, il pilota "è riuscito a eiettarsi e l'aereo" che "non è stato abbattuto dai russi". Fonti dell'Aeronautica Militare ucraina hanno riferito che l'incidente è avvenuto ieri sera e che "non sono state segnalate vittime a terra". Ciò dovrebbe suggerire che il velivolo è precipitato in territorio ucraino, e che, a differenza dei tre piloti degli F-16 rimasti uccisi in azione nell'ultimo anno, quest'ultimo è riuscito ad abbandonare il suo aereo in tempo, per essere poi recuperato dalle squadre di ricerca e soccorso.

"Il pilota ha segnalato al direttore di volo un guasto all'equipaggiamento dell'aereo. Ha quindi agito con competenza, come previsto in una situazione di crisi, e si è eiettato con successo", ha affermato l'Aeronautica Militare che non ha fornito ulteriori informazioni.

Attualmente non conosciamo il numero preciso di caccia forniti dalla Francia all'Ucraina. La prima mezza squadriglia di Mirage francesi è stata consegnata solo all'inizio di questo febbraio, e ha preso parte alle prime operazioni di guerra in marzo. Voci non confermate avevano menzionato prima 6 e poi 12 aerei, considerando che il numero complessivo della flotta di Mirage ucraini sarebbe arrivata a contare 26 velivoli in tutto.

Quest'ultimo incidente porta a 4 il numero di caccia di fabbricazione occidentale persi dalla forza aerea di Kiev, che continua a "soffrire" una disperata mancanza di difese

, di aerei, piloti e personale di terra addestrato e pronto a operare sui caccia inviati dalla Nato nel tentativo di contrastare gli attacchi aerei che Forze aerospaziali di Mosca continuano a sferrare senza sosta.