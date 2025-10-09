L'Idf: "Non tornate a Gaza, è ancora zona di guerra". Tajani: "L'Italia parteciperà alla forze di pace"

Una notte storica e una giornata, quella del 9 ottobre, che verrà ricordata come quella della pace a Gaza."Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro piano di pace, tutte le parti saranno trattate equamente! Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. benedetti gli operatori di pace!". Lo ha scritto Donald Trump su Truth.
Pizzaballa, accordo dà fiducia a strada verso pace
“Indubbiamente è una bella notizia. La strada verso la pace è lunga ma bisogna cominciare in qualche modo. Questi gesti, soprattutto la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri, il parziale, almeno iniziale ritiro dell’esercito israeliano, danno quella fiducia necessaria per continuare”. Così il patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, in alcune parole rilasciate al Sir sull’accordo siglato tra Israele e Hamas. “Questa prima fase ne aprirà delle altre e creerà un clima nuovo che aiuterà anche nella distribuzione degli aiuti. Tornare alla normalità, alla vita ordinaria non si potrà ancora perché la situazione è disastrosa ma è necessario cominciare a ripensarla”, ha aggiunto Pizzaballa.
L'esercito israeliano ai palestinesi: «Non tornate a Gaza, è ancora zona di combattimento»
Le forze armate israeliane continuano a circondare Gaza City e ritengono estremamente pericoloso tornarvi. Lo afferma un portavoce dell'esercito israeliano. La zona a nord di Gaza è ancora considerata una zona di combattimento pericolosa. È necessario astenersi dal tornare a nord o dall'avvicinarsi alle zone in cui l'esercito è schierato e opera nella Striscia di Gaza.
Starmer: "Subito gli aiuti umanitari a Gaza"
Il Primo Ministro britannico, Keir Starmer, ha accolto con favore l'accordo di Hamas e Israele sul cessate il fuoco e sulla liberazione degli ostaggi, mediato dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. «Questo è un momento di profondo sollievo che sarà avvertito in tutto il mondo, ma soprattutto per gli ostaggi, le loro famiglie e tutta la popolazione civile di Gaza. L'accordo deve essere pienamente attuato senza indugio, consentendo l'ingresso di aiuti salvavita a Gaza senza restrizioni. Invitiamo tutte le parti a porre fine alla guerra e a gettare le basi per una fine duratura del conflitto. La Gran Bretagna sosterrà i passi necessari".
Tajani: "La pace è vicina"
"La pace è vicina. Giungono notizie ottime, ma non basta la firma. Ora bisogna difendere questa tregua ed inizia il lavoro". Lo ha detto a Rainews sul Medio oriente il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aggiungendo che l'Italia potrà partecipare con i propri militari alla forza di pace.
Ambasciatore israeliano negli Usa: "Il rilascio degli ostaggi fra domenica e lunedì"
Il rilascio degli ostaggi israeliani è previsto fra «domenica e lunedì»: lo ha detto l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, intervistato dalla Cnn.