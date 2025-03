Mosca prepara una nuova offensiva. Von der Leyen: "Piano di Difesa chance per l'Italia" | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

In attesa di capire gli sviluppi dell'iniziativa diplomatica di Donald Trump, in Ucraina si continua a combattere. Nella notte raid contro la città di Dnipro. Mentre in un'intervista Von der Leyen spinge sul piano di riarmo.

10:50 - Kiev: "Mosca prepara una nuova offensiva"

Le forze russe si stanno preparando a lanciare una nuova offensiva militare nelle prossime settimane per aumentare la pressione sull'Ucraina e rafforzare la posizione negoziale di Mosca nei colloqui per il cessate il fuoco. Lo hanno detto analisti del governo e dell'esercito ucraino. Secondo funzionari di Kiev, la mossa potrebbe dare al presidente russo Vladimir Putin tutte le ragioni per ritardare le discussioni sulla sospensione dei combattimenti. Con l'avvicinarsi della stagione dei combattimenti primaverili, il Cremlino sta valutando una spinta su più fronti lungo la linea del fronte di 1.000 chilometri, secondo gli analisti e i comandanti militari. Due funzionari diplomatici del G7 hanno concordato con questa valutazione.

10:40 - Landini: "Riarmo scelta sbagliata"

"Siamo contrari alla strada del riarmo" perseguita dall'Unione Europea, "continuiamo a pensare che la via scelta sia sbagliata". Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini intervenendo nell'Assemblea pubblica "Pace lavoro, ambiente diritti". Landini ha anche criticato il piano #ReArm "Una scelta nemmeno votata dal Parlamento Europeo con una richiesta di 800 miliardi di spesa dirottata da altre direzioni" come il welfare e le infrastrutture.

8:20 - Raid su Dnipro: almeno 4 morti

Quattro persone sono morte, 21 sono rimaste ferite in un nuovo attacco aereo delle forze armate russe sulla città di Dnipro, nella parte orientale dell'Ucraina. A dare notizia è stato il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serhi Lisak, su Telegram. "Diversi grattacieli sono stati danneggiati durante un attacco con droni in serata a Dnipro", ha scritto. "Un totale di 21 persone sono rimaste ferite. Il più giovane di loro ha 19 anni. Il più anziano 74 anni", ha poi specificato, aggiungendo che 13 di loro sono ancora ricoverate in ospedale

7:52 - Von der Leyen: "Il Piano di Difesa Ue una chance per l'Italia"

"L'Europa è sempre stata un progetto di pace e sarà sempre un progetto di pace. Ma bisogna essere forti per mantenere la pace. Il piano Readiness 2030 copre un ambito più ampio, che guarda le diverse dimensioni della sicurezza e gli strumenti per mantenere la pace. Questo è l'approccio principale". Lo dice, intervistata dal Corriere della Sera, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Che aggiunge: "Readiness 2030 è un massiccio piano di investimenti in innovazione, in ricerca e sviluppo, in startup innovative. E l'Italia ne trarrà un grande beneficio, perché ha una base industriale della difesa molto rinomata e forte. È un programma di investimenti che aumenterà la prosperità. E questo va a vantaggio dell'economia e della società italiane, ma anche delle infrastrutture al servizio delle persone, come gli ospedali". Von der Leyen sostiene che gli Stati Uniti sono ancora un alleato fidato: "Sono nostri partner e alleati da 75 anni, e sono convinta che questa relazione terrà. Abbiamo punti di vista diversi su questioni specifiche, ad esempio sul commercio, ma abbiamo anche valori condivisi e forti interessi comuni. Credo in un dialogo costruttivo e lavoro duramente per questo".

Quanto all'ottimo rapporto tra Trump e la premier afferma: "Conosco Giorgia Meloni come leader forte e appassionata, con un ruolo molto importante a livello europeo, ed è positivo che abbia un rapporto diretto. Più legami ci sono tra le due sponde dell'Atlantico, meglio è"