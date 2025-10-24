Munizioni e missili Samp/T: l'Italia lavora a un nuovo pacchetto per Kiev. Droni ucraini su Mosca

L'Italia sta finalizzando il dodicesimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina su munizioni e missili Samp/T per la difesa antiaerea. È quanto riferiscono fonti informate a Bloomberg. L'Italia, ricorda l'agenzia Usa, ha già inviato 11 altri pacchetti di aiuti per un valore complessivo fra 2.5 e 3 miliardi - e ha recentemente dato disponibilità a partecipare al meccanismo Purl della Nato per comprare armi Usa con fondi europei. Il pacchetto potrebbe essere pronto entro la fine dell'anno, spiegano le fonti.

Il governo di Giorgia Meloni, ricorda Bloomberg, "ha inviato altri undici pacchetti dall'inizio dell'invasione su larga scala della Russia nel 2022, per un valore complessivo compreso tra 2,5 e 3 miliardi di euro, hanno aggiunto le fonti, precisando che l'Italia ha già fornito a Kyiv due batterie missilistiche SAMP/T". "I dettagli dei pacchetti sono coperti da rigorose norme di riservatezza dello Stato. Le decisioni dimostrano il continuo sostegno di Meloni a Kyiv, nonostante i margini di bilancio dell'Italia siano molto limitati e mentre il supporto degli Stati Uniti all'Ucraina si è indebolito". Il governo, rileva l'agenzia, "sta inoltre valutando se attivare la clausola di salvaguardia nazionale per la spesa in difesa una volta che verrà chiusa la procedura di infrazione per deficit eccessivo, hanno aggiunto le fonti. Entrambi sono meccanismi previsti dalle regole di bilancio UE che consentono spese aggiuntive per la difesa. L'Italia ha anche segnalato che aderirà a un'iniziativa della Nato volta ad acquistare armi statunitensi, tra cui i missili Patriot, con fondi europei, come riportato da Bloomberg. Le fonti hanno precisato che la quota di contributo dell'Italia non è ancora stata definita.