Musk avverte Kiev: "Se stacco Starlink collassa tutto il fronte" | La diretta

Dopo lo stop alla condivisione dei dati di intelligence, ora l'incubo di Kiev è lo spegnimento del sistema Starlink. Nel frattempo si combatte ancora. E i russi annunciano nuove conquiste

10:41 - Musk: "Se spengo Starlink collassa il fronte"

"L'intera linea del fronte ucraina collassa se spengo il mio Starlink, che è lo scheletro delle forze militari di Kiev", ha scritto Elon Musk su X, dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso gli aiuti militari e la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev. "Ho letteralmente sfidato Putin a un combattimento di persona sull'Ucraina", ha aggiunto, precisando di "non poterne più di questi anni di massacro in uno stallo che l'Ucraina inevitabilmente perderà". "Chiunque abbia davvero a cuore questa situazione, chiunque pensa e capisce vuole che cessi il tritarcarne", ha spiegato, dopo che è stata diffusa la notizia sui media occidentali del discutibile regalo offerto in una cittadina di Murmansk alle madri dei caduti. Musk sostiene anche che "la chiave per risolvere il puzzle" è quella di introdurre sanzioni contro i primi dieci oligarchi ucraini, "in particolare quelli con residenze a Monaco", e la guerra si fermerà "immediatamente".

10:34 - Mosca: "Preso un villaggio nella zona di Sumy"

La Russia ha rivendicato la presa di un villaggio nella regione ucraina di Sumy dopo aver lanciato un'offensiva transfrontaliera mentre combatteva le

truppe ucraine nella regione russa di Kursk. Il ministero russo della Difesa ha affermato in un briefing che le sue forze hanno "liberato" il piccolo villaggio di Novenke nella regione di Sumy vicino al confine col Kursk.