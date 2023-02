Armi a lungo raggio all'Ucraina: così la Russia può finire sotto tiro

Gli Stati Uniti stanno preparando un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina del valore di 2 miliardi di dollari. Al suo interno dovrebbero trovare spazio, tra le varie armi, anche razzi e, per la prima volta, proiettili di artiglieria a lunga gittata. La Casa Bianca dovrebbe dare l'annuncio ufficiale entro la fine della settimana.

Le nuovi armi Usa all'Ucraina

Due funzionari statunitensi hanno fatto sapere a Reuters che gli aiuti che sta preparando il governo Usa comprenderanno missili Glsdb dalla gittata di 150 chilometri, proiettili d'artiglieria di precisione da 155 millimetri, componenti per i sistemi di difesa aerea Patriot e una ulteriore fornitura di armi anticarro spalleggiabili Javelin.

Da quanto emerso, inoltre, una parte del pacchetto, che dovrebbe essere di 1,725 miliardi di dollari, proverrà da un fondo noto come Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Si tratta di un fondo che consente all'amministrazione del presidente Joe Biden di ottenere armi direttamente dall'industria anziché dalle scorte del Paese.

Scendendo nei dettagli, i fondi dell'USAI sarebbero destinati all'acquisto di missili Ground Launched Small Diameter Bomb (Glsdb) per Himars, prodotti da Boeing e dotati di una portata di 150 km. Gli Stati Uniti hanno invece fin qui respinto le richieste dell'Ucraina per il missile Atacms, dotato invece di una portata di 297 km.

I fondi Usai verrebbero poi utilizzati per acquistare più componenti delle difese aeree Hawk, sistemi di controdroni, controartiglieria e radar di sorveglianza aerea, apparecchiature di comunicazione, droni Puma e pezzi di ricambio per sistemi importanti come Patriot e Bradley. Nel pacchetto dovrebbero trovare spazio anche attrezzature mediche sufficienti per equipaggiare tre ospedali da campo donati da un altro alleato ucraino non specificato.

Cosa cambia per Kiev

In generale, la portata più ampia dei citati missili Glsdb potrà consentire all'Ucraina di colpire obiettivi che risultavano irraggiungbili, oltre che ad aiutarla a continuare a lanciare i suoi contrattacchi per arginare le offensive russe.

I Glsdb sono realizzati congiuntamente da Saab Ab e Boeing. Combina la GBU-39 Small Diameter Bomb (Sdb) con il motore a razzo M26, entrambi comuni negli inventari statunitensi. Glsdb è inoltre guidato dal Gps, può superare alcuni disturbi elettronici, è utilizzabile in tutte le condizioni atmosferiche e può essere impiegato contro veicoli blindati. Il Gbu-39 - che funzionerebbe come testata del Glsdb - ha ali piccole e pieghevoli che gli consentono di planare per più di 100 km se lasciato cadere da un aereo e colpire bersagli piccoli.

Dal 24 febbraio 2022 a oggi, gli Stati Uniti hanno inviato all'Ucraina circa 27,2 miliardi di dollari di assistenza alla sicurezza nazionale. E la somma potrebbe continuare a crescere ancora.