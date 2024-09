Pioggia di fuoco su Israele: Hezbollah colpisce i siti industriali militari

Ascolta ora 00:00 00:00

Una nuova domenica di sangue lungo il confine tra Israele e Libano: le Idf hanno dichiarato che 140 razzi sono stati lanciati nel Paese dal Libano, alcuni dei quali hanno lambito Haifa. Hezbollah riferisce che bersaglio dei suoi attacchi sono i siti di produzione di materiali militari di Israele, in risposta alle esplosioni che questa settimana hanno interessato i dispositivi di comunicazione: il gruppo sostiene di aver attaccato il complesso militare industriale Rafael Advanced Defence Systems, specializzata nella produzione di equipaggiamento elettronico. I primi soccorritori israeliani affermano che questo nuovo attacco ha ferito almeno tre persone, danneggiando edifici e incendiando automobili. Tel Aviv, adesso, promette una nuova risposta di fuoco.

Per questa ragione, e considerando l'escalation degli ultii giorni, resteranno chiuse le scuole nelle alture del Golan, in Galilea, nella zona della baia di Haifa e nelle valli settentrionali fino a Beit Shean. Non solo, ma per il resto della popolazione civile i raduni sono stati limitati a 10 persone all'aperto e a 100 al chiuso. I luoghi di lavoro potranno funzionare solo se nelle vicinanze è presente un rifugio adeguato da raggiungere nel più breve tempo possibile. La riunione del gabinetto di sicurezza israeliana prevista questa mattina è stata rinviata e a mezzogiorno si riunirà l'intero governo.

Era ancora notte fonda in Italia, quando Hezbollah ha reso noto via via Telegram di aver lanciato missili verso la base aerea israeliana di Ramat David. "La resistenza islamica ha colpito la base aere di Ramat David con decine di missili Fadi-1 e Fadi-2 come risposta ai ripetuti attacchi che hanno colpito varie regioni del Libano e che hanno causato la morte di molti civili", il loro annuncio. L'Idf, attraverso lo stesso mezzo, sostiene di aver identificato una decina di missili provenienti dal Libano, e che "molti di questi sono stati intercettati e uno è caduto".

Ma gli attacchi questa notte, non sono giunti solo dal Libano. Una coalizione irachena di gruppi armati filo-iraniani ha rivendicato un attacco con droni contro Israele. In precedenza, le Idf avevano dichiarato di aver intercettato “molteplici obiettivi aerei sospetti” provenienti dall’Iraq durante la notte.

"I combattenti della Resistenza islamica irachena hanno preso di mira domenica mattina una posizione strategica nei territori occupati utilizzando dei droni", afferma la coalizione irachena in una dichiarazione su Telegram, riferendosi a Israele, e aggiungendo che l'azione è stata condotta "a sostegno del nostro popolo a Gaza".