Ostaggi, ruolo di Blair e fine di Hamas: ecco il piano in 20 punti di Trump per Gaza

Articolo in aggiornamento

Un percorso verso uno Stato palestinese e una futura tabella di marcia per Gaza: la Casa Bianca ha pubblicato il piano di Donald Trump in 20 punti. . Il piano – ripreso da diversi media – richiede il rilascio dei 20 ostaggi ancora vivi a Gaza e di alcuni di quelli già deceduti, in cambio del rilascio di centinaia di palestinesi detenuti in Israele. Ciò dovrebbe avvenire entro 48 ore dalla conclusione dell'accordo.

Il piano richiede anche la rimozione di Hamas e un impegno da parte sua al disarmo, la riforma dell'Autorità Nazionale Palestinese (ANP) e una promessa da parte di Israele di non lanciare ulteriori attacchi contro il Qatar, che ha tentato di agire come forza di mediazione nel conflitto.

Altri punti includono: un piano economico per la crescita, una garanzia di sicurezza per Gaza imposta dagli Stati Uniti e dalle potenze regionali, e la possibilità per le persone che hanno lasciato l'area di tornare, mentre nessuno che si trova attualmente a Gaza sarà costretto ad andarsene.

Inoltre, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) devono interrompere immediatamente tutte le operazioni una volta raggiunto un accordo e consegnare tutti i territori conquistati.