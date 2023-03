Piloti ucraini negli Usa: "Per familiarizzare con i caccia F-16"

Alcuni piloti ucraini si trovano negli Stati Uniti, nella base militare di Tucson, in Arizona, per " familiarizzare " con i caccia F-16. L'iniziativa dovrebbe servire al governo americano per determinare quanto tempo sarebbe necessario per addestrarli all'uso di vari aerei militari statunitensi, compresi quelli richiesti espressamente da Kiev per contrastare l'offensiva russa in Ucraina.

I piloti ucraini negli Usa

Secondo quanto riportato dalla Cnn, che ha citato fonti informate dei fatti, ci sarebbero due piloti nella base di Tucson. Un funzionario ha spiegato ai giornalisti che i piloti si trovavano in Arizona per " un evento di familiarizzazione " descritto come " un'attività di routine come parte del nostro dialogo militare con l'Ucraina ". " L'evento di familiarizzazione comprende essenzialmente una discussione con il personale dell'Air Force e l'osservazione di come opera l'US Air Force ", ha dichiarato.

È stato inoltre specificato che, durante la loro visita, i due ucraini non voleranno su alcun mezzo e si limiteranno ad utilizzare un simulatore. " Questo evento ci consente di aiutare i piloti ucraini a diventare più efficaci. Consiglieremo loro come fare per sviluppare le proprie capacità ", ha proseguito il funzionario.

F-16 per l'Ucraina?

La stessa voce ha specificato che " non ci sono aggiornamento da fornire riguardo (l'invio ndr) degli F-16 in Ucraina " e che non ci sono piani immediati per aumentare il numero di piloti ucraini presenti negli Stati Uniti. Nonostante simili parole, questo processo di familiarizzazione suggerisce che gli Stati Uniti non hanno ancora completamente cestinato l'ipotesi di inviare i suddetti caccia al governo ucraino.

I caccia F-16 non erano una " parte fondamentale " dell'agenda dell'incontro tra il presidente Joe Biden e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ma i due leader parleranno ampiamente di quello di cui l'Ucraina avrà bisogno in primavera ed estate per i combattimenti a venire, spiegava pochi giorni fa John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca.

Dal canto suo, Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale Usa, ha recentemente dichiarato che gli F-16 " non rappresentano uno strumento fondamentale sul campo " per le Forze armate ucraine. " Gli ucraini stanno per lanciare una importante controffensiva, e riteniamo che gli F-16 non siano fondamentali per i loro piano ", ha detto Sullivan, aggiungendo che i caccia da combattimento potrebbero invece essere utili per la difesa dell'Ucraina nel lungo periodo.

Le richieste di Kiev

Non la pensa allo stesso modo Volodymyr Zelensky. Lo scorso 26 febbraio il presidente ucraino ha chiesto ai parlamentari repubblicani di prendere in considerazione un elenco di armi da fornire a Kiev, inclusi i famigerati aerei da combattimento F-16 e missili a lungo raggio.

Zelensky, che ha incontrato il presidente della commissione per gli affari esteri della Camera Michael McCaul e altri quattro membri del Congresso, avrebbe detto loro che intende inviare un elenco di armi, compresi i caccia F-16, necessarie per accelerare la fine della guerra con la Russia.

Un alto comandante militare statunitense ha ribadito a un gruppo di legislatori repubblicani che sarebbero necessari aerei da combattimento F-16 e missili a lungo raggio per aiutare l'Ucraina, ha riferito una fonte all'emittente americana. Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, intanto, ha dichiarato che la Polonia è pronta ad addestrare i piloti ucraini sugli F-16.