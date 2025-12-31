Pioggia di droni russi su Odessa. Kiev: "Feriti anche tre bambini"

Continuano gli scontri al confine con l'Ucraina: forti esplosioni a Odessa. Kiev: "Città sotto l'attacco di droni, diversi feriti tra cui tre bambini". Mosca: "Nel corso della notte abbattuti 86 droni ucraini"
Mosca: "I droni che hanno attaccato la residenza lanciati da Sumy e Chernihiv"
Il generale russo Alexander Romanenkov ha fornito in un briefing dettagli sul presunto attacco alla residenza di Vladimir Putin, avvenuto secondo Mosca tra il 28 e il 29 dicembre. "Intorno alle 19:20 del 28 dicembre 2025, unità delle truppe radio-tecniche delle forze aerospaziali hanno rilevato un attacco con droni ad ala fissa operanti a quote estremamente basse dalle regioni di Sumy e Chernihiv in Ucraina", ha dichiarato il generale. "L'attacco nemico, come mostrato sulla mappa, è stato condotto in diverse direzioni verso la residenza del presidente russo, sorvolando le regioni di Bryansk, Smolensk, Tver e Novgorod, utilizzando 91 droni", ha precisato Romanenkov.
Lukashenko: "L'attacco alla residenza presidenziale russa è terrorismo"
Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, ha dichiarato che il presunto attacco delle forze armate ucraine alla residenza del presidente russo Vladimir Putin nella regione di Novgorod "costituisce un atto di terrorismo brutale al più alto livello statale". Le parole del presidente bielorusso sono riportate sul canale Telegram della presidenza, Pul pervogo. "Se questo è vero, come viene presentato ora... Mi chiedo chi ne tragga vantaggio", ha affermato il presidente bielorusso.
Gli attacchi russi nella notte hanno ferito sei persone a Odessa, tra cui tre bambini, ha dichiarato l'amministrazione militare della città ucraina. "I droni hanno attaccato le infrastrutture residenziali, logistiche ed energetiche della nostra regione", ha affermato su Telegram il capo regionale dell'amministrazione militare di Odessa, Oleg Kiper. Due bambini di otto e 14 anni sono rimasti feriti nell'attacco, così come un neonato di sette mesi, ha dichiarato Sergiy Lysak, capo dell'amministrazione militare della città, in un altro post su Telegram.
Mosca: "Nel corso della notte abbattuti 86 droni ucraini"
Il ministero della Difesa russo ha riferito che "nel corso della notte appena trascorsa, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 86 droni ucraini". E' quanto diffuso sul canale Telegram ufficiale. Nello specifico sono stati abbattuti 56 droni sul Mar Nero, 9 sulla regione di Bryansk, 8 sulla regione di Lipetsk, 5 sulla regione di Krasnodar e 8 sulla Repubblica di Crimea, annessa dalla Federazione Russa nel 2014.
Quattro persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite in attacchi aerei russi avvenuti stanotte nella città ucraina meridionale di Odessa, secondo quanto dichiarato su Telegram da Sergey Lysak, capo dell'amministrazione militare locale. "I droni hanno attaccato infrastrutture residenziali, logistiche ed energetiche nella nostra regione", hanno dichiarato da parte loro le autorità dell'oblast di Odessa, aggiungendo che i rais hanno danneggiato edifici e causato incendi. Due bambini di 8 e 14 anni e un neonato di 7 mesi sono rimasti feriti. Un uomo di 42 anni è in gravi condizioni, secondo Lysak. Questi attacchi si verificano in un contesto di crescenti tensioni tra Kiev e Mosca, poco dopo le dichiarazioni di Stati Uniti e Ucraina che indicavano progressi nei colloqui per un accordo che potrebbe fermare l'invasione russa nel Paese. Kiev ieri ha sottolineato la mancanza di prove a sostegno delle accuse di Mosca di un attacco di droni ucraini contro una residenza del presidente russo Vladimir Putin, mentre Mosca ha avvertito che avrebbe inasprito la sua posizione nei colloqui volti a porre fine al conflitto. Ciononostante, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che il 6 gennaio è previsto un incontro in Francia con i leader degli alleati di Kiev.
La città ucraina di "Odessa è sotto attacco da parte di droni nemici. Le esplosioni si sentono in tutta la città e le difese aeree sono in funzione". Lo ha riferito Rbc-Ucraina , citando Sergei Lysak, governatore della regione di Odessa , e il capo dell'Amministrazione militare regionale, Oleg Kiper. Le informazioni sull'attacco a Odessa sono emerse dopo la mezzanotte. Un corrispondente di Rbc-Ucraina ha riferito di forti esplosioni udite entro i confini della città.