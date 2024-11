"Possibile attacco aereo": chiusa l'ambasciata italiana a Kiev. Ma gli 007 ucraini smentiscono

Ascolta ora 00:00 00:00

Ore di tensione in Ucraina, in seguito alle recenti dichiarazioni russe legate alla nuova dottrina nucleare della Federazione. Per questa ragione "a scopo precauzionale, oggi l’Ambasciata d’Italia a Kiev resterà chiusa al pubblico. L’Ambasciata rimane comunque operativa". A riferirlo la rappresentanza diplomatica sul proprio sito, dopo che l’Ambasciata americana a Kiev ha condiviso "informazioni circa un possibile attacco aereo ad alta intensità nella giornata di oggi, 20 novembre". Dalla sede diplomatica italiana si precisa che, in caso di allarme aereo", l'ambasciata italiana "raccomanda a tutti i cittadini italiani presenti nel Paese di attenersi alle più stringenti misure di mitigazione del rischio e di recarsi immediatamente al riparo più vicino".

Tutto è partito questa mattina da una nota diramata dall'ambasciata statunitense a Kiev che informava di aver "ricevuto informazioni specifiche su un potenziale attacco aereo significativo il 20 novembre". E, dunque, come misura precauzionale, l'ambasciata sarebbe stata chiusa, mentre si avvisavano i dipendenti con precise istruzioni per rifugiarsi sul posto. L'ambasciata "raccomanda ai cittadini statunitensi di prepararsi a rifugiarsi immediatamente nel caso in cui venga annunciato un allarme aereo", aggiunge la nota.

L'ambasciata spagnola a Kiev, così come quelle italiana e statunitense, rimarrà oggi chiusa al pubblico a causa dell'aumento del rischio di attacchi aerei della Russia in tutta l'Ucraina. La notizia è stata confermata al quotidiano spagnolo Abc. La rappresentanza diplomatica spagnola, che continuerà a essere operativa fornendo servizi online, ha inviato una mail ai connazionali che vivono in Ucraina raccomandando di "adottare massime misure di sicurezza".

Sul rischio di un'ulteriore escalation in Ucraina, è intervenuto sulla questione il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Vita-Salute San Raffaele: "l'aggressività violenta che sta dimostrando in queste ultime settimane ci preoccupa, certo che sì. Per questo dobbiamo continuare a difendere e sostenere Kiev". "Sono preoccupato per l'aggressività che la Russia sta manifestando nei confronti dell'Ucraina utilizzando anche truppe nord coreane - ha continuato il ministro - Noi dobbiamo lavorare per la pace e impedire che ci sia un'escalation ma mi pare che in questo momento Putin non voglia accelerare i tempi per un cessate il fuoco e per una pace".

Le notizie secondo cui sarebbe imminente un massiccio attacco russo sull'Ucraina sarebberoo false. Lo dicono i servizi di intelligence di Kiev secondo quanto riportano i media ucraini. "I propagandisti russi diffondono messaggi falsi attraverso messenger e social network" in cui "si parla di un attacco missilistico "particolarmente massiccio" contro le città ucraine, che dovrebbe avvenire oggi", scrive l'intelligence ucraina. "Questo messaggio è falso, contiene errori grammaticali tipici delle informazioni russe e delle operazioni psicologiche". I servizi di Kiev esortano i cittadini a "fidarsi solo delle informazioni provenienti da risorse ufficiali e dai portavoce del Ministero degli affari interni e delle comunicazioni". "Vi chiediamo di essere vigili e persistenti. Non ignorate i segnali di allarme aerei: è più sicuro aspettare in un rifugio. Tuttavia, vi esortiamo a non soccombere al panico".

Da Mosca, invece, giungono segnali contrastanti. Mosca non accetta il congelamento della guerra in Ucraina, perchè deve raggiungere i suoi obiettivi, ma Putin è disposto ad avviare un negoziato.

Lo ha detto il portavoce del Cremlinosmentendo almeno in parte le notizie secondo cui il presidente russo sarebbe aperto a discutere un cessate-il-fuoco in Ucraina conaccettando di congelare il conflitto lungo la linea del fronte. "In effetti, il presidente ha detto ripetutamente, o, per essere più precisi, costantemente, che è pronto per contatti e negoziati" ha detto Peskov.