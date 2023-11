"Puntava a Mosca": così le forze russe abbattono il drone ucraino

Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto un drone non lonano da Mosca, nel distretto urbano di Bogorodsky. A riferirlo il sindaco della città Sergei Sobyanin. Il primo cittadino ha detto che il velivolo puntava alla capitale russa e che l'abbattimento non ha provocato danni o vittime. " Stasera nel distretto urbano di Bogorodsky le forze di difesa aerea hanno fermato un tentativo di attacco di un drone su Mosca ", ha scritto il sindaco su Telegram, " Non ci sono stati danni preliminari o vittime a causa della caduta di detriti ". Sobyanin avrebbe poi aggiunto che dietro al blitz ci sarebbero le forze di Kiev.

Kiev abbatte decine di droni russi

La guerra dei droni si combatte anche in territorio ucraino. Nella notte tra il 17 e 18 novembre le forze della difesa aerea ucraine sono riuscite ad abbattere 29 droni di fabbricazione iraniana Shahed che hanno colpito in varie parti del Paese. Altri 9, fa sapere l'aeronautica militare ucraina su Telegram sono però riusciti a colpire dei bersagli.

Verso un fronte immobile

Da settimane la guerra in Ucraina non registra grossi cambiamenti lungo la linea del fronte. Come scrivono gli 007 britannici negli ultimi sette giorni la linea del fuoco tra russi e ucraini è rimasta sostanzialmente statica, con poche variazioni. Le forze di Mosca conducono offensive in direzione di Avdiivka, nel Donetsk, dove starebbero soffrendo grosse perdite. Altro attacco è condotto nei settori di Kupiansk, nel Lugansk.

Gli ucraini sarebbero riusciti non solo a creare delle teste di ponte lungo la riva est del Dnipro, ma i russi non riuscirebbero a rimuoverle. Nonostante questo, scrivono ancora i servizi di Londra, nessuna delle due parti è riuscita a fare progressi sostanziali nei punti di attrito. Con il progressivo arrivo della stagione fredda in Ucraina orientale, nota ancora il ministero della Difesa britannico, l'intelligence prevede che saranno molto difficili cambiamenti sostanziali. Non solo. L'inverno vederà sempre più protagonisti droni e veicoli spia senza pilota che verranno usati per prevenire sortite e attacchi dei nemici.