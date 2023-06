Putin parla alla nazione: "Pugnalati alle spalle. Traditori saranno puniti"

Il presidente russo Vladimir Putin lancia un appello all'unità del Paese e di tutte le sue forze armate dopo il caos scatenato dall'ammutinamento di Evghenij Prigozhin, il capo della Wagner.

Putin ha ammesso le difficoltà nell'area di Rostov, dove i contractors della Wagner hanno occupato i siti militari, chiedendo di fermarsi dal seguire il loro leader. " Stiamo combattendo per la vita e per la sicurezza delle nostre persone " ha detto il capo del Cremlino. Il presidente russo ha chiesto di evitare divisioni mentre si combatte quella che continua a definire una "operazione militare speciale" in Ucraina, e ha continuato a premere sull'assedio da parte dell'Occidente, esortando a mostrare unità di intenti in un momento difficile per la Federazione Russa.

Il presidente russo si è rivolto più volte ai mercenari della Wagner, facendo un appello a chi si è unito alla " rivolta " per colpa di un " inganno ". Secondo Putin, ciò che è avvenuto nel Paese è tradimento, e chi ha preso le armi contro le proprie forze armate sarà considerato appunto come traditore. " Faccio appello ai cittadini russi, al personale delle forze armate, alle forze dell'ordine e ai servizi speciali, ai soldati e ai comandanti che ora stanno combattendo nelle loro posizioni di combattimento, respingendo gli attacchi nemici. Lo stanno facendo eroicamente: lo so ", ha detto Putin come riporta Interfax, facendo quindi comprendere anche la consapevolezza di quanto avviene sul fronte, per smontare la contronarrazione di Prigozhin che ha accusato Mosca di non essere al corrente della situazione e di avere ingannato il popolo e i suoi soldati.