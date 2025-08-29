Raid su Kiev: si aggrava il bilancio delle vittime. Nuove armi Usa per l'Ucraina

"La nostra delegazione, la nostra ambasciata, è stata danneggiata piuttosto gravemente dall’onda d’urto di un missile da crociera, o da qualche altro tipo di attacco missilistico su un edificio vicino, dall’altra parte del parcheggio. All’interno, mentre stavamo rimuovendo le macerie, abbiamo notato frammenti metallici nei locali, nei mobili. Sembrano venire proprio dall’ordigno dell’attacco". Lo ha detto l’ambasciatrice Ue a Kiev, Katarina Mathernova, in un'intervista a 'la Repubblicà dopo i raid di Mosca con droni e missili contro Kiev con almeno 23 morti. Che senso ha colpire con bombe a grappolo il centro città? "Perché questo è il modo barbaro in cui i russi portano avanti la guerra, in modo da terrorizzare il più possibile la popolazione civile", ha aggiunto. Alla domanda se l'attacco fosse un messaggio all'Europa, Mathernova ha risposto: "E sì, Putin sta ridendo. Se la ride e invia chiaramente un messaggio secondo cui non è assolutamente interessato alla pace. È qualcosa che molti leader europei, e molti di noi certamente qui sul campo, ripetono da tempo. Ci ha appena fornito un'ulteriore chiara prova". Se Qualcuno dalla Russia ha chiamato per dire "mi dispiace"? "Ha mai visto i russi fare una cosa del genere? Guardi, vengo da un Paese che è stato occupato dalla Russia per vent’anni. 'Scusà non fa parte del loro vocabolario", ha sottolineato.